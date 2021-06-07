新冠疫苗｜恒地舉辦大抽獎向接種者送金　大獎可獨得60両黃金

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-06-07 15:49

商界繼續推出優惠，以鼓勵市民接種疫苗。恒基兆業從6月至9月舉辦6次抽獎活動，送出999足金三百両，和逾百萬元消費購物禮券。頭獎可獨得黃金60両，價值逾百萬元。加上旗下的煤氣推出300萬元疫苗推廣活動，送出獎品總值近1,000萬元。

是次抽獎活動，由李氏家族捐款設立恒基兆業「抗疫基金」撥款贊助，身兼恒地及煤氣主席李家誠指出，未來數月是香港防疫關鍵時刻，希望能夠香港抗疫多出一分力，透過優惠措施，鼓勵及推動全城市民快接種新冠疫苗，盡速為香港建立保護屏障，讓社會可以早日回復常態。

他又指出送黃金是簡單直接方式，且靈活性大，希望對市民大眾有一定吸引力。

恒地指出，凡在港已完成接種兩劑疫苗及年滿18歲香港居民，址可參加抽獎，參加辦法及細節將於稍後公布。抽獎活動會預料在6月下旬開始接受網上登記，由7月起每兩星期舉行一次電腦抽獎，共送出獎品總值逾630萬元。

大獎可獨得60両黃金

首5輪抽獎活動，每次送出「金獎」名額20個，各得999足金一両；商場電子購埋禮券1,000元，名額100個，超市零售現金券1,000元，名額100個。

9月舉行最後一輪舉行的大抽獎，會送出頭獎一名﹑可獲60両黃金﹑二獎二名可獲30両金，三獎八名可獲10両黃金。其他獎品包括商場電子購物券1,000元，名額100個；超市零售現金券1,000元，名額100個。

此外為鼓勵員工盡快接種疫苗，恒地會設獎金刮，若9月底前全公司接種2劑疫苗員工達70%，已接種疫苗員工每人可獲1,000元獎金；若接種率達85%，已接種疫苗員工每人可再得2,000元獎金。公司亦為員工提供共4日「疫苗假期」，於9月底前每接種1劑疫苗可獲2日假期，完成2劑接種，共可獲4日假期。