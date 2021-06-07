優然牧業（9858）IPO只接受港人申請？｜新股IPO

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-07 21:21

內地乳業龍頭伊利旗下的優然牧業（9848）今日在港進行IPO，有券商傳向客戶發訊息，指負責處理優然牧業的公開發售申購股份過戶處的卓佳，要求券商須遞交申請人姓名及身份證號碼，並將拒絕來自內地人及美國人的申購。

據本地媒體報道，有新股女王之稱﹑卓佳商務部董事總經理及IPO總監鍾絳虹指出，並不是全部公司的招股書均註明內地人不可以申請，過往部分招股書亦會列明內地人不能申請。該次是代發行公司及保薦人發出，估計是要防止該新股的重複認購。

《香港01》向鍾絳虹查詢時亦指出﹕「其實一般招股書入邊也有咁樣寫，但係大部份新股認購都係通過券商遞交，所以優然牧業同其他的IPO在處理方式面並無分別，由券商跟據他們自身的內部流程去處裡，又指出客戶想盡職提醒一下中介以減少重複認購。」

優然牧業今日在港進行IPO，全球發售7.15億股，香港公開發售佔一成，招股價介乎6.98元至8.66元。一手1,000股，入場費8,747元。本周四截止認購，下周五（18日）於聯交所正式掛牌。華泰國際、瑞信為聯席保薦人。

以發售價中位數7.82元計算，優然牧業預計集資約36.38億元，當中75%將用於撥付未來兩年的投資項目； 15%擬用於為新牧場購買奶牛；10%用作營運資金及一般企業用途。

據招股書顯示，伊利透過兩家全資附屬公司分別持有優然牧業的24.23%及15.77%股權，合共即40%股權，為優然牧業的控股股東。