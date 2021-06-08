德銀批美聯儲無視通脹威脅　憂息口變化將引發金融危機

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-06-08 09:56

《新浪財經》報道，德銀經濟學家警告稱，雖然通脹看起來是一個會消失的問題，但更有可能持續下去，並在未來幾年引發危機。

在一份遠遠超出政策制定者和華爾街共識的預測中，德銀發出了一個可怕的警告：事實將證明，美聯儲專注於經濟刺激而不理會通脹擔憂將是一個錯誤，即使不是在短期內，也將是在2023年及以後。

德銀尤其將矛頭指向了美聯儲及其新框架。在這一框架下，美聯儲將為了全面和包容性的復甦而容忍更高的通脹。德銀認為，美聯儲在通脹顯示出持續上升跡象之前不收緊政策的意圖將產生可怕的影響。德銀表示，有關通脹的經濟學正統觀念正在發生變化。

該行首席經濟學家David Folkerts Landau等人在報告中寫道，「與美聯儲最終採取行動相比，拖延的後果將是對經濟和金融活動造成更大的破壞。反過來，這可能會造成嚴重的衰退，並在全球範圍內引發一系列金融危機，尤其是在新興市場。」

作為其應對通脹措施的一部分，美聯儲不會提高利率或縮減資產購買計劃，除非它看到其包容性目標取得「實質性的進一步進展」。該行多位官員表示，他們還沒有接近這些目標。

與此同時，消費者價格指數（CPI）和個人消費支出價格指數（PCE）等指標遠高於美聯儲設定的2%通脹目標。政策制定者表示，目前的通脹上升是暫時的，一旦供應中斷和新冠病毒大流行危機前幾個月的基數效應消退，通脹就會緩解。

德銀不同聯儲局對通脹的觀點

但德銀團隊不同意這種觀點，指出激進的刺激措施和根本的經濟變化將導致通脹，而美聯儲將沒有做好應對準備。

德銀團隊表示，「到2023年可能還需要一年的時間，但通脹將再次出現。這種耐心令人欽佩，因為美聯儲的重點正在轉向社會目標，然而忽視通脹正使全球經濟坐在一個計時炸彈上。影響可能是毀滅性的，尤其是對社會中最脆弱的羣體。我們以前從未見過如此協調的擴張性財政和貨幣政策。隨着產出超過潛力，這種情況將繼續下去。這就是這次通脹不同的原因。」

德銀團隊稱，即將到來的通脹可能類似於上世紀70年代的經歷，在那10年裏，平均通脹率接近7%，並在不同時期達到了兩位數。飛漲的食品和能源價格，以及價格管制的結束，推動了那個時代的通貨膨脹。

當時的美聯儲主席保羅·沃爾克（Paul Volcker）領導了抑制通脹的努力，但需要使用大幅加息這樣的手段，而這觸發了經濟衰退。德銀團隊擔心，這種情況可能再次出現。

德銀表示，加息可能「在負債累累的世界造成浩劫」，金融危機尤其可能在新興經濟體發生，因為這些經濟體的增長無法克服融資成本的上升。