新冠疫苗｜保誠「谷針」每年送1.3億元保額　為期10年

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-06-08 11:40

保誠將推出一項全新獎賞計劃，贈送十年保障，每年送出總保額超過1.3億元，以鼓勵市民接種新型冠狀病毒疫苗，提升本港疫苗接種率。

為鼓勵更多市民參與疫苗接種，共同抗疫，所有香港市民但凡接種最少一劑新冠疫苗，將可透過Pulse by Prudential健康應用程式（「Pulse」）參加「保誠新冠疫苗接種大抽獎」。

頭獎名額十名，可獲得保誠自願醫保尚賓計劃10年保障，計劃每年保障達1,200萬元。二獎名額同為十名，免費獲得保誠精選「旅遊樂」旅遊保障計劃10年個人保障，計劃就每次旅程之醫療費用及人身意外保障最高保障額達120萬元，每年外遊次數不限。

保誠行政總裁容佳明表示，現在是加強疫苗接種的關鍵時刻，為進一步履行企業和社會責任，保誠特別舉辦抽獎活動，『用行動』鼓勵本港居民透過接種疫苗，提升免疫力。保誠深明『保障』是大眾健康關鍵階段中的重要一環，公司鼓勵香港市民儘快接種疫苗，以保障個人、親友和整個社區的健康。

他指出公司洞悉到疫情期間港人對健康保障的需求不斷增加，而且很多市民亦熱衷於旅遊，一旦疫情好轉便計劃外遊，因此保誠特別為港人送上最適切的旗艦保障計劃，包括自願醫保和旅遊保險計劃。