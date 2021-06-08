新冠疫苗｜新世界向約5000基層提供接種疫苗資助　每位1000元

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-08 15:26

新世界發展（0017）今日（8日）公布，將推出新一輪抗疫措施協助基層市民，受惠者可獲1,000港元資助，作為疫苗接種薪金或健康諮詢的津貼。首階段名額約5,000個，由三間非牟利機構推薦及甄選服務對象，並安排發放方式，最快於本月底開始發放津貼。

新世界將推出首輪關顧基層人士接種疫苗的津貼計劃，並夥拍香港路德會社會服務處、香港社區組織協會及聖雅各福群會，合共向5,000位基層人士發放津貼，受惠者可獲1,000港元資助，作為疫苗接種薪金或健康諮詢的津貼，由三間非牟利機構推薦及甄選服務對象，並安排發放方式。

集團表示，疫苗接種的津貼預計由6月底至8月底陸續分批發放，受惠者須向有關非牟利機構出示已接種兩劑疫苗的紀錄，發放詳情稍後由3間非牟利團體各自公布。集團並已預留額外500萬元，視乎疫情發展，有需要時將研究展開第二階段計劃。

新世界亦正與多個商會、工商機構及組織商討不同的疫苗獎賞計劃，贊助獎金及獎品總值逾百萬港元。

集團早前亦已公布，每位員工接種兩劑疫苗後，均可享兩天有薪假期。而為方便員工，集團正安排於中環新世界大廈提供免費駐場疫苗接種服務，亦將與港怡醫院合作舉辦網上講座，講解有關接種疫苗的知識。

此外，集團早於今年1月1日起，透過旗下富通保險向集團所有員工提供免費疫苗副作用保障，有關保險並不需要員工事先登記或投保，令員工多一重保障。