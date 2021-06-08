許正宇網誌｜財庫局建議將財匯局紀律處分等權力　函蓋所有核數師

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-06-08 18:54

財經事務及庫務局局長許正宇，今日（8日）在其網上專欄「財庫論」撰文，提及專業會計工作是金融市場及商業運作的重要基礎，為財務數據的可靠性提供保障，因此確保會計專業的監管水平對持續提升香港作為國際金融及商業中心的地位至關重要。

政府早在2018年訂立《財務匯報局（修訂）條例》，將規管上市公司核數師的職能，由香港會計師公會轉移至財務匯報局（財匯局）。這項改革標誌著香港開展獨立監管會計專業道路的里程碑，讓我們跟主要經貿伙伴（例如內地、英國、美國、新加坡及澳洲等）的相關安排看齊，交由獨立於行業的機構監管審計業。我們當時已提及，會採取循序漸進的方式改革規管制度，目前正是合適時候推動進一步改革。

財匯局在規管職能轉移後的新制度運作已一年多，取得三大成效。（財庫局網誌截圖）

財匯局工作取得顯著成效

他在網誌中回顧財匯局，在規管職能轉移後的新制度運作一年多以來取得的成效。其中包括規管職能、聚焦調研及監管合作。財匯局已完成上市公司核數師的首年度查察工作，範圍包括項目和質素監控制度，並就已完成的首次監督評估，以及香港上市公司審計市場的政策及管治發表報告。

同時，就上市公司更換核數師是否需要監管介入，以及上市公司董事會如何更有效監督編製財務報表及進行內部審查進行調查研究。財匯局與國家財政部於2019年就取得存放於內地的香港上市公司審計工作底稿事宜簽訂合作備忘錄，並成功取得首批審計工作底稿。該局也於今年與香港證監會就監管工作簽訂新的合作備忘錄，並正與其他機構包括港交所及廉政公署商討監管合作安排。以上種種有賴財匯局充分發揮其獨立監管機構的優勢，有助財庫局維持市場的質素和提升香港國際金融及商業中心的地位。

延展獨立監管 持續提升專業

財庫局建議將財匯局現有的查察、調查及紀律處分權力，由目前只涵蓋上市公司核數師擴展至所有核數師（即包括所有執業會計師（Certified Public Accountants（Practising））和執業單位（Practice Units），以及專業會計師（Certified Public Accountants）。將有關會計師專業操守的主要規管工作交由財匯局執行，能更有效避免「自己人查自己人」，令規管制度的獨立性更有保障。

同時，為配合財匯局增加的規管範圍，財庫局亦建議賦權該局負責發出會計師執業證書（practising certificate），以及對執業單位（Practice Units）和上市公司核數師進行註冊，讓財匯局的規管權力更為合理和完整。

經改革後，香港會計師公會建基於過往的成績，將能專注行業標準和長遠發展，包括負責會計師的註冊、培訓及考試，並制訂專業進修規定、專業道德標準及會計、審計和核證準則，繼續積極為提升行業水平起著關鍵作用。財匯局現有對香港會計師公會的監督權力，亦將順延至香港會計師公會負責的這些法定職能。

減低合規負擔 提升監管效率

除了提升會計專業的獨立監管水平，財庫局的改革建議將有助減低業界的合規負擔，提升監管效率。現時財匯局及香港會計師公會分別就上市及非上市公司的項目對執業單位進行查察，亦根據同一套專業標準分別就此兩類項目對執業單位及有關會計師進行調查及紀律處分。兩者分開的割裂式監管對業界做成一定的合規負擔，亦不利於行業整體的規管效能及一致性。新一階段的改革工作將理順會計專業的整體監管安排，有助我們應對香港金融市場日益擴容，參與者來源及業務範疇皆日漸多元化的新常態。

改革助香港金融發展更穩定

賦予獨立於業界的規管機構監管權力，使監察工作更形公正及嚴謹，是國際會計專業規管的大趨勢。同時，財匯局接手執行上一輪改革至今已相當嫻熟，當下正是時候進一步推展改革。為反映新一輪改革後擴大了的角色及職能，建議財匯局易名為會計及財務匯報局（會財局）（Accounting and Financial Reporting Council（AFRC））。

財庫局已開始向主要持份者，包括公會、會計專業團體、業界代表及審計服務使用者等，說明方案內容，並正草擬相關條例草案。許正宇指早前與香港會計師公會、香港華人會計師公會、香港女會計師協會、會計專業發展基金及香港商界會計師協會會面，出席的業界翹楚皆支持建議改革方向，並會就執行細節，特別是中小會計師事務所過渡至新制度的安排，與財庫局保持溝通。期望與各界一道齊心協力，落實改革，為會計專業的監管制度以及香港金融及商業樞紐奠定更穩固的發展基礎。