財匯局或獲賦權向會計師發執業證書　會計組織稱可提升港形象

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-06-08 20:09

財經事務及庫務局局長許正宇今日在網誌提及，政府將啟動改革，日後財務匯報局查察、調查及紀律處分的權力，由目前只涵蓋上市公司核數師，將擴大所有核數師；有關會計師專業操守的主要規管工作，亦交由財匯局負責，同時建議賦權財匯局負責發出會計師執業證書，以及對執業單位和上市公司核數師進行註冊的權力。

會計界愛心同盟（同盟）執行主席林智遠、會計專業發展基金（基金）主席周嘉亮及副主席楊志偉，及其他會計組織代表今日中午，與財經事務及庫務局會面及提出建議，同盟及基金樂見政府對會計界的關注，並認同政府積極提高業界質素，有助提升香港作為國際金融及商業中心的形象及地位，亦是與國際接軌的唯一方法。

愛心同盟推出4項建議

同時，同盟及基金就財務匯報局改革工作提出以下建議：

同盟及基金向來關注會計界的經營模式、業界生態環境及年青會計師就業情況，特別針對中小微會計師樓的經營環境，憂慮不斷提升的監管要求，會導致

經營成本上升，為中小微會計師樓帶來更大壓力，為年青會計師帶來更長工時。有見及此，同盟及基金建議，財匯局與香港會計師公會完善分工，在監管上避免疊床架屋，盡量簡化兩者架構，從而降低監管成本。

國際對會計界監管要求近年不斷提高，然而在香港多年來，假會計師與俗稱「艇仔」的假會計師公司橫行，一直為業界垢病，嚴重影響會計師生計及專業形象，同盟及基金過去曾去信香港會計師公會及當時的會計界議員，要求打擊假會計師，但卻得不到回應。同盟及基金希望今次財匯局擴大權力，並易名為會計及財務匯報局後，可以在這方面有確切工作，落實措施打擊假會計師及「艇仔」，幫助業界提升質素及挽回形象。

同盟及基金相信，提升業界質素要從教育入手，而且中小微會計師樓的規模與難與大會計師樓相比，建議財匯局與香港會計師公會在轉移權力的過渡期間，應先從以「教育為本」著手，避免以「懲罰主導」，窒礙業界發展。

財匯局將有規管上市公司會計師的權力，同盟及基金建議，為提升財務滙質素，財滙局應研究重設香港上市公司必須聘用本地合資格會計師（Qualified Accountant）的要求，有關要求在2009年被港交所取消。