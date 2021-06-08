MegaBox：商場人流按季增兩成　與WeChat Pay HK合作推消費券優惠

撰文： 梁翠麗 最後更新日期： 2021-06-08 22:52

MegaBox高級總監文靜芝表示，由於二月至五月疫情有所緩和，人流較上一季度增加兩成；營業額方面，家品、超市、家電增幅最多，其中超市營業額更上升五至六成。

至於政府即將發放消費券，她看好對消費的刺激作用，將會與WeChat Pay HK合作，推出總值逾100萬元的消費券優惠，亦會針對小孩及家庭而設的購物獎賞，以吸引人流。提到UA結業後拖欠商場租金，文靜芝指已經入稟興訟，不便透露詳情，未來將會再物色合適的戲院營運商。

文靜芝（左二）表示，將會與WeChat Pay HK合作，推出總值逾100萬元的消費券優惠。（梁翠麗攝）

冀吸引家庭客到商場消費

文靜芝表示，「MegaKids Bazaar」是重點打造家庭的購物消閒地點，東九龍最大的玩具“反”斗城亦已進駐，相信可吸引家長帶同子女到場體驗「Mallcation」，而食肆亦積極增加家庭、兒童元素，若社交距離措施再放寬，將開辦工作坊。

出席同一場合的玩具“反”斗城總經理黃嘉歡指，位於民生區的商場，分店銷售表現會較好，公司看好東九龍的新發展項目，可刺激區內人流，因此選擇在MegaBox開設近萬呎店鋪，未來亦會考慮擴大或裝修旗下店鋪，以滿足消費者對大型玩具城的需求。

至於荷花親子行政總裁尤金指，公司營業方針都較為保守，現階段希望保持實力，暫時未必擴展業務。