「Meme股」暴漲　AMC多空對峙　美監管介入警示投行

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-06-09 08:59

中國《21世紀經濟報道》報道，隨着Meme股票持續飆漲，華爾街對沖基金與散户之間的多空對峙再度升級。

所謂Meme股票，主要是指散户在社交媒體瘋狂評論的美股，以AMC院線（AMC）、黑莓（BB）、Bed Bath & Beyond（BBBY）、遊戲驛站（GME）為代表，其中AMC院線股價漲幅最大，今年以來累計漲幅已超過25倍。面對持續飆漲的AMC院線，越來越多對沖基金正通過複雜的期權交易押注股價大幅回調。

具體而言，他們採取了叫賣權淡倉價差（Bear Put Spread）的期權策略，即賣出一手執行價格偏低的股票沽空期權同時，買入一手執行價格高的股票沽空期權。此舉有兩大好處，一是通過期權槓桿效應，可以在AMC院線股價下跌期間獲得更豐厚的沽空回報，二是防範意外風險——即便散户繼續推高AMC院線股價，對沖基金也可以通過買入執行價格高的股票沽空期權，避免遭遇巨大虧損風險。

「這背後，是多數對沖基金汲取了年初機構沽空Gamestop股價失利的教訓。」一位華爾街多策略對沖基金經理向記者直言。

這場對沖基金與散户之間的多空對峙，再度震驚美國金融監管部門。周一（6月7日）美國證券交易委員會（SEC）表示，正在密切關注AMC院線等Meme股票的瘋狂交易，以確保市場穩定。

受此影響，部分華爾街大型銀行已限制對沖基金沽空Meme股票。此外，TD Ameritrade等券商採取行動，將AMC院線和遊戲驛站等股票的交易保證金比例提高至100%，這意味着無論是買漲還是沽空，投資機構與投資者都無法使用槓桿。

「顯然，這場對沖基金與散户的多空對峙，因加入了諸多監管因素正變得撲朔迷離。」這位多策略對沖基金經理向記者直言。目前沒人知道散户的Meme股票買漲潮何時降温，華爾街多數對沖基金也不知道自己是否擁有足夠沽空資金贏得這種多空博弈。