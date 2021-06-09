Bitcoin｜比特幣曾挫至近3.2萬美元　73億元爆倉　瀕臨死亡交叉

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-06-09 08:58

Bitcoin（比特幣）為首的加密貨幣日前迎來新一輪跳水。周二全球幣價網站CoinGecko數據顯示，加密貨幣市場幾乎全線下跌，比特幣一度下跌至32,000美元關口。

綜合媒體報道，自5月19日遭遇全線血洗後，加密貨幣走出一波震盪行情。6月以來，比特幣整體呈現波動下行態勢。6月8日凌晨4時30分，比特幣短線極速下挫，半小時內由35560.18美元跌至34251.6美元。隨後5個小時內，比特幣價格圍繞34000美元上下波動，直至10時30分再度「跳水」。

根據CoinGecko數據，當日15時10分觸及24小時內最低價32,586.84美元後，比特幣價格有所回升，跌幅收窄。而24小時內，比特幣的最高價為36833.56美元。截至6月8日18時20分，比特幣報33181.51美元，24小時跌幅為8.8%。相較其歷史最高價64804.72美元，跌去48.7%。

進一步拉長比特幣走勢時間線來看，2020年10月至2021年3月，比特幣連續逐月走高，接連突破多個萬元關口，直至2021年4月觸及最高紀錄，但同月比特幣也結束了連續半年的上漲，月末小幅收跌。隨後比特幣5月全月大跌35.5%，而6月依舊延續了下跌趨勢，2021年2月、3月的漲幅已被全部吐回。

除了比特幣外，其他加密貨幣也出現下跌。市值排名前30的加密貨幣中，僅有泰達幣（USDT）等個別幣種小幅波動，剩餘幣種跌幅多集中在10%左右。例如，截至6月8日18時20分，市值排名第二的以太坊（Ethereum）報2535.8美元，日內跌幅為10.2%；狗狗幣報0.33美元，日內跌幅為11.6%。

暴跌之下，全網合約市場也加速爆倉。比特幣家園數據顯示，24小時內16.66萬人發生爆倉，11.39億美元資金爆倉，折合72.95億元人民幣。其中，64.77億元人民幣資金來自好倉。

據《新浪財經》報道，從技術角度分析，比特幣的50日均線正在接近200日均線。如果跌破，則形成那個可怕的形態。「死亡交叉」通常被視為一項備受關注的技術指標，可能暗示未來進一步下跌。比特幣上次出現死亡交叉是在2019年11月，其價格在隨後一個月下跌約5%。

雖然尚未形成，但「目前看來相交不可避免，」Quantum Economics創始人Mati Greenspan寫道。「死亡交叉可能預示比特幣價格在未來一段時間保持低迷。」

比特幣最近幾周陷入下行趨勢，自4月中旬創紀錄高位下跌約45%。億萬富豪馬斯克（Elon Musk）公開譴責比特幣交易的能耗，加劇了最近的跌勢。

與此同時，技術分析師正在關注3萬美元的水平。比特幣在5月的暴跌中曾短暫跌破該水平。他們表示，鑑於在2萬至3萬美元之間缺乏技術支撐，突破這一整數位可能引發另一波拋售浪潮。

儘管如此，Greenspan還是對死亡交叉附加了註解：通常會有「黃金交叉」緊隨其後，這往往是一個看漲信號。他説，「如果價格在此附近見底，我們可以預料一旦市場做好準備就可能恢復強勁漲勢。」