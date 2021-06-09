油價未升完？　「三桶油」揀邊隻？　專家教路你要知！

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-09 19:42

大宗商品價格走勢極為強勁，其中油價於周二（8日）以70美元以上收市，為逾2年以來首次。油價高收三桶油自然獲投資者追捧，其中對原油價格走勢最敏感的中海油（0883），表現冠絕同業之餘，更是今日升幅第三大的藍籌股。市場人士預期，油價有機會上試80美元，預料油股可以有15至20%升幅。

油價高收，主要受到美國原油庫存下跌刺激。美國石油協會（API）於當地時間周二公布，上周原油庫存減少210萬桶，汽油庫存增240萬桶，蒸餾油庫存升380萬桶。油價在亞洲交易時段延續強勢，布蘭特期油及紐約期油均上揚0.2%。

今日除「三桶油」上揚外，油服股﹑設備股及原油交易所買賣基金（ETF）同樣獲投資者追捧，當中從事製造及分銷油氣設備與塗層材料，以及提供塗層服務、油田服務及海洋工程服務的海隆控股（1623），升幅更逾5%，明顯跑贏三桶油。（見表）

眾石油相關股今日（9日）普遍跑贏大市，多隻油服股升幅逾3%。（01製圖）

供求因素，主導了油價走勢。既受惠原油庫存下跌外，市場對原油需求同樣為油價上揚產生動力。國際能源署（IEA）早前預計，美國、中國和歐洲的石油需求將「強勁」復甦。除非石油輸出國組織（OPEC+）提高產量，否則油價持續上升。如果OPEC+維持產量政策不變，供需差距可能進一步擴大。

其實大宗商品價格強勢，早於去年第四季呈現。由去年10月30日至今，期內布蘭特原油累計升幅為103%，紐約期油亦累升88%。

相比之下，率先起步的「三桶油」，表現有所不及。期內中石化「僅」累升46%，中石油累升58%，中海油累升33%。

在不足8個月時間，油價累計升幅逾倍，往後升勢是否可以持續？安里證券主席兼行政總裁黃偉康表示，目前有三大因素推動油價上揚。（資料圖片）

三大因素推動油價再走高

油價在不足8個月時間，累計升幅逾倍，市場人士正關注往後升勢是否可以持續？安里證券主席兼行政總裁黃偉康表示，目前有三大因素推動油價上揚。首先是隨著環球經濟復甦，工業生產活躍，航運業重振，足以抵消航空業暫緩對油價的影響，其次是美國總統拜登上任之後，對比前總統特朗普，因發展新能源，在頁岩油開採方面較不積極，近期美原油庫存都有所下降。再加上另一原油出口國伊朗受到制裁，除非美伊關係緩和，否則伊朗出口石油仍會受阻，石油趨向供不應求。

最後黃偉康指出，由於國際貨幣持續貶值，市場更傾向於投資有支撐力的大宗商品，以抗衡通脹升溫。石油價格的歷史平均值對比金價有較大落後，石油價格處於「低估值」水平。因此，他預料國際油價將進一步攀升至每桶80美元，即與現時價格相比，尚有10%至20%升幅。

安里證券主席兼行政總裁黃偉康（中）料三大因素推動油價再走高。（余秉峰攝）

「三桶油」首選中海油

對於一眾隨油價水漲船高的港股，黃偉康就認為，購買原油期貨，投資者要考慮槓桿，需準備充足資金；而油服股上升則屬短期炒作，因為油價上升並不代表開採活動增加，油服企業訂單不會因此增多。

此外，中海油早前受到制裁，美國總統拜登於6月3日修訂一項由特朗普時期訂立的行政命令，禁止美國人投資涉及軍方的中國企業，黑名單内受影響的港股包括中海油母公司中國海洋石油集團。

黃偉康卻籲投資者首選中海油，他指出中石油及中海油股價直接受惠於油價上升，公司基本面強勁，且中海油受美國制裁這一因素已反映在股價上，美投資者「要沽都沽清」，股價短線可追落後，又料石油股普遍可有15%至20%的升幅。

黃偉康籲投資者首選中海油。（資料圖片）

油股息率未及內銀吸引

另一方面，油股一向派息較豪爽，對「好息一族」而言，甚具吸引力。以今日收市價計算，中石化股息率達5.65厘，中石油股息率達6.11厘，中海油股息率達4.989厘。

黃偉康預料油企業績今年不會失色，股息理應能順利派發，由於現時各國央行實施貨幣寬鬆政策，環球息率處於較低水平，隨著通脹升溫，央行未來或收緊貨幣政策，屆時市場對貨幣貶值的憂慮減少，故屬於周期性商品的石油有輕微風險，對於尋求收息的投資者寧願選擇內銀，息率較油股高，且業務穩定。

內銀股同樣屬高息股，而中國銀行（3988）更屬四大行中息率最高，以去年度全年每股派息0.197元人民幣計，以今日收市價2.85元計算，股息率高於8厘。