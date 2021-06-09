萬洲國際「反高潮」　股價創52周高　150億回購計劃搞什麼？

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-06-09 14:33

萬洲國際（0288）上周三午後停牌，周日（6日）宣布大額回購方案，計劃斥資近150億元，回購約13%股份。萬洲國際復牌後，股價隨即大漲逾半成，創52周新高。在一眾上市公司出現配股潮之下，萬洲反而「水浸」大手回購股份，到底背後打著甚麼算盤？

停牌數天後，萬洲國際宣布回購並註銷最多19.17億股，佔已發行股本約13%。要約價每股7.8元，較6月1日收市價6.65元折讓17.29%。倘要約獲全面接納，要約代價涉及149.52億元，將以現金支付，部分將以內部資源撥付，大部分以一項已承諾信貸撥付。

萬洲國際宣布回購後，復牌後股價創52周新高。（路透社）

大股東變相增持 持股佔比近四成

由於萬隆、萬宏偉、郭麗軍及馬相傑等控股股東，已向公司不可撤銷地承諾於要約期內，不會接納要約或轉讓出售股份，即意味大股東並不會減持。要約完成後，控股股東一致行動集團之總權益，將由34.14%增加至最多約39.24%。而公眾持股量佔公司已發行股本總額，將會由65.86%降至60.76%。

是次回購規模龐大，所需現金高達150億元。根據萬洲國際2020年報，其現金及銀行結餘為15.99億美元，折合相當於124億港元，料足以應付部分現金支付。至於有關「已承諾信貸」撥付大部分現金，公關回應《香港01》查詢，僅指「有關於回購的其他細節請留意之後公司將正式公佈的通函」。

萬洲稱，考慮到市場上可供使用的利好借貸成本，認為透過信貸進行回購符合股東及公司的整體利益。（萬洲官方網頁）

借錢回購註銷 料EPS增幅高於貸款成本

透過信貸回購大額股份，將牽涉一定利息開支。萬洲在公告補充指，考慮到市場上可供使用的利好借貸成本，認為利用有關利好借貸成本而透過已承諾信貸為要約提供大部分資金及進一步優化資本架構將符合股東及公司的整體利益。

參考萬洲國際的2020年報，截至去年底，集團的平均借款利率為3.5%。然而，萬洲國際的股息率約2.39%，隨著公司進行回購並註銷股本後，每股盈利（EPS）將可獲提升，股息率亦相應提高，對股東回報的提升或高於借貸成本。

瑞銀提出，假設150億元的回購代價中，自有資金佔30%，而貸款佔70%，即約105億元，將會產生6,000萬美元的淨利息開支，折合相當於7.73億港元。但經註銷後每股盈利相應提升，瑞銀估計有助提升萬洲集團2021至2022年度每股盈利約10%。另一機構富瑞更預計，註銷回購股份有助提升其每股盈利15%。

回購價較NAV存溢價 瑞銀稱估值近年最低

而今次萬洲國際的回購要約價每股7.8元，是以溢價作回購，較2020年底的每股綜合資產淨值溢價約35.1%。根據彭博顯示，2020年萬洲國際每股資產淨值（NAV）為0.68美元，根據停牌前收盤價6.805元計算，市帳率（P/B）約1.29倍，即股價大漲前，已經較資產淨值存在溢價。

市盈率（P/E）方面，以6.805元計算，2020年的歷史市盈率為15.6倍。瑞銀便指，萬洲目前的估值是2017年以來最低，但該行料今年第二季其業績將會陸續恢復，認為長遠而言市佔率及毛利率仍有很大上升空間，目標價維持11元。

至於富瑞亦認為回購行動有利股價造好，並指萬洲國際2021及22年的市盈率分別爲10倍及9倍，低於長期平均值11倍； 2020年底的負債權益比率爲27%，意味着公司具備很大空間用于提升債務水平。

正榮金融業務部副總裁郭家耀指，萬洲國際以往最大的投資是收購美國豬肉加工廠史密斯菲爾德（Smithfield），其後亦沒有重大的投資機會。（Smithfield網頁）

郭家耀：管理層積極提升股東回報 宜長揸

正榮金融業務部副總裁郭家耀指，萬洲國際業務布局成熟，管理層亦表示沒有重大投資開支，短期內沒有龐大的資金需求，故此集團有空間利用資金回購股份，以提升股東回報。他形容今次是對大股東、繼續持有的小股東，以及向公司出售股份的小股東屬「三贏」局面。

郭家耀提到，由於今次回購有大部分資金來自借貸，相信管理層衡量過股東回報的提升高於借貸成本。他估計以一家藍籌企業而言，3%至4%的貸款利率較為合理，對比回購及註銷13%股份，相信回購方案有一定吸引力。

正當市場充斥著大股東配股、發債籌資的消息，萬洲卻斥逾百億回購，與市場潮流大相逕庭。郭家耀稱，以往萬洲國際最大的投資是收購美國豬肉加工廠史密斯菲爾德（Smithfield），代價達49億美元，業務架構已經成熟，至今未有逼切性的投資項目。他認為雖然萬洲國際的業務前景未算突出，但考慮到布局成熟，境內外的凍肉價格差額有利進出口，加上大股東積極爭取提升股東回報，認為適宜長線投資。