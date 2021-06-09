比特幣跌跌不休　多位分析師下看2萬美元

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-06-09 21:33

關注加密貨幣跌勢的策略師表示，比特幣又一個糟糕的一周可能預示着更多痛苦的到來。

新浪財經6月9日報道，據Oanda、Evercore ISI與Tallbacken Capital Advisors的分析師稱，比特幣進一步走軟可能會使2萬美元區間成為下行目標。

Oanda的高級市場分析師愛德華-莫亞（Edward Moya）表示，由於對美國監管的擔憂日益加劇，比特幣正「危險地接近3萬美元的水平」，「跌破3萬美元可能會出現大量的動量拋售」。

比特幣已從4月份創紀錄的高位跌至3.2萬美元左右，美國當局最近追回了一筆備受矚目的比特幣贖金，削弱了比特幣不受政府控制的觀點，而這一直是一些比特幣支持者的信條。

Evercore的技術策略師裏奇·羅斯（Rich Ross）和Tallbacken的邁克爾·普爾維斯（Michael Purves）都指出，如果比特幣跌至遠低於目前的水平，2萬美元區間將是一個潛在的關鍵水平。

「還能再跌多少？」普爾維斯在周二的一份報告中問道。「最明顯的答案仍然是從2萬美元突破後的全面回調，換句話説，回到2萬美元。」

不過，比特幣好倉們仍對其長期前景充滿信心。例如，邁克爾-塞勒（Michael Saylor）的MicroStrategy將一次垃圾債券發行的規模從4億美元提高到了5億美元，以籌集資金購買更多比特幣。MicroStrategy是全球持有比特幣最多的上市公司。