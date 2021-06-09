半島酒店據報要求員工打針　管理層發函稱若接種率未達7成或裁員

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-06-09 14:06

本港商界近期推出不少優惠以吸引市民接種疫苗外，亦願意為已接種疫苗的員工提供有薪假期，讓員工可獲充份休息。不過報道引述員工指出，半島酒店近日貼出內部告示，稱母公司大酒店（0045）營運總裁包華既呼籲員工接種疫苗，亦對拒絕接種的同事感到非常失望及憤怒。若在今年6月底時接種率仍未達到70%，或會實施更嚴格成本節約措施。

就有關報道，《香港01》已向大酒店進行查詢，目前仍有待回覆。

《經濟日報》報道指出，包華的信件貼在員工飯堂外當眼處。信中指出香港在過去兩年經歷巨大挑戰，分別受到示威事件及新冠病毒疫情爆發。在過去兩年，公司全力支持員工生計，縱酒店業務陷入虧損，去年損失20億元，目前每月虧損約6,000萬元，酒店至今仍無裁員，可是海外酒店業務卻有2,000名員工失業。

信內亦披露集團內其他地區員工接種情況，其中馬尼拉酒店員工接種率為45%，可是香港半島酒店接種率約15%。若接種率不足70%，有機會在7月時公布較強硬政策，包括裁員。

半島於上月指出，為鼓勵員工接種疫苗，員工於今年8月31日或之前完成接種2劑疫苗，可獲得2,000元及2日有薪假期。有關疫苗接種證明須於今年9月6日或之前向酒店提交，相關獎金會連同今年9月薪金一同發放。