Archegos爆倉事件｜瑞士信貸因風險顧慮而剝離明星交易員的基金

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-06-09 22:22

6月9日消息，瑞士信貸集團（Credit Suisse）正在剝離明星交易員Hamza Lemssouguer的信貸基金，該銀行在美國對沖基金Archegos Capital Management和Greensill Capital事件後試圖降低風險。

《新浪財經》報道，根據一份內部備忘錄，這家瑞士銀行與Lemssouguer達成一致協議，即Lemssouguer應該在瑞信之外獨立經營他的Arini歐洲信貸基金。該備忘錄稱，由於總部位於蘇黎世的瑞士信貸重新評估了其使用自有現金為其資產管理部門的基金提供資金的「風險偏好」，該基金的發行已經被推遲。

據知情人士透露，這家瑞士銀行不會向這個剝離的基金投資任何資金，也不會保留所有權。銀行駐倫敦的發言人Sofia Rehman證實了備忘錄的內容。

Lemssouguer已成為瑞士信貸全球市場部門最傑出的交易員之一，通過處理不良債務和衍生品創造了數以百萬美元計的收入，2020年一度準備跳槽到Ken Griffin的對沖基金Citadel。瑞士信貸為他提供了一個新角色，負責監督資產管理部門一套信貸戰略的啓動，從而讓他留下。該基金的目標資產高達5億美元。

該銀行表示，Lemssouguer和Arini基金團隊已經與客户進行了接觸，考慮到時機，瑞士信貸與Lemssouguer達成一致，認為Arini基金在瑞士信貸之外繼續發展，符合潛在投資者和團隊的最佳利益。