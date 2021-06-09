華置於皇室大廈設疫苗接種中心　送55萬禮品包括4000股滙豐

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-06-09 19:25

華置（0127）繼早前夥拍信和集團旗下黃廷方慈善基金，捐出位於觀塘凱滙一個樓面面積約449平方呎、價值1,080萬元的全新一房單位，予已接種新冠疫苗的香港居民抽獎後，今日（9日）再宣布，於在銅鑼灣皇室大廈設置外展疫苗接種中心，並向200名成功於中心接種疫苗的人士，送出55萬元禮品。

公司指，與公務員事務局及其醫護團隊合作，在銅鑼灣皇室大廈設置外展疫苗接種中心，向有意接種疫苗的集團員工及家人、以及集團擁有或管理物業的租戶之員工及家人，提供一個方便的地點，以接種新冠疫苗。

公司指，是次活動的參加名額共200個，接種完後均會即場獲贈華置旗下所管理商場的200元購物現金券，及價值100元的雙妹嚜禮品包，預計接種完兩劑疫苗後，可獲總值600元禮品 。

華置為接種疫苗者提供抽獎。（新聞稿）

另外，亦以抽獎形式送出滙豐（0005）4,000股股票一份，截至今日總值約19.36萬元 、 港交所（0388）200股股票1份，總值約9.33萬元，以及電能實業（0006）1,000股股票，總值約14.54萬元。

參加抽獎人士必須年滿18歲、香港居民、並成功於集團設立的外展疫苗接種中心接種疫苗的人士，禮物涉及的任何手續費或稅項，全數由集團支付。

華人置業集團行政總裁陳凱韻表示﹕「我們期望 透過提供一個方便的地點及一點心意增加香港的疫苗接種人數。希望大家從保護自己開始在疫情流行期間守護親友以至整個社區。 」