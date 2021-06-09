上市公司商會黃明偉對設首席獨董與投資者溝通　成效感疑問

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-06-09 21:15

香港上市公司商會及香港獨立非執行董事協會今午舉行視象會議，就聯交所較早前提出《企業管治守則》及相關《上市規則》條文的檢討諮詢文件，作進一步討論。香港上市公司商會總幹事黃明偉指出，聘用首席獨董與投資者溝通，或遇到有人不熟悉公司情況，最終再交由管理理跟進，效果成疑。

獨董協會企業管治委員會主席羅卓堅及晶苑國際（2232）首席財務官兼公司秘書李偉君指出，選擇獨董宜講求專業性，認為若要發揮首席獨董與投資者溝通的有效性，最終需要高級的投資者關係人員及執行董事支援，變相增加成本。

黃明偉指出，在遴選獨董過程中摒除大股東參與，在香港情況說不過去，又指出在尋求董事會多元化時，如要求引入更多女性成員，宜注意上市公司從事行業面對的規限，未必能夠容易物色到合適人選。

他又指出曾有上市公司聘用首席獨董與投資者溝通，最終有關人士不熟悉公司運作，須將投資者提問交由公司管理層處理。

羅卓堅指出，獨董功能讓上市公司以更低成本獲得專業意見，認為若要有更佳管治，便無須設立董事在任年期期限，亦無須要硬性加入更多女性董事，反而注重多元性﹑能力及經驗。同時可以讓高級的投資者關係人員參與董事會會議，讓他們擁有一手資料做好與投資者溝通。