華為鴻蒙｜中國多家基金公司表態支持鴻蒙　相繼開放對接系統

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-06-10 08:39

中國匯添富、南方、天弘等多家大型基金公司陸續宣佈，公司旗下APP即日起全面支持華為鴻蒙系統。

《中國基金報》報道，早在6月2日華為正式發佈鴻蒙Harmony OS2.0系統後，上述基金公司便已立即組織開展對接鴻蒙系統的兼容性測試，在行業內率先滿足升級鴻蒙系統客户的使用需求。

多家基金公司表示，相比iOS和安卓，鴻蒙系統最大的亮點就是打破各個設備之間的隔閡，實現真正的萬物互聯。鴻蒙系統有望成為與蘋果手機iOS系統、安卓系統並立的全球第三大手機操作系統。

不只大型基金公司，31家券商和3家銀行也已表態，第一時間支持鴻蒙系統。其中，匯添富基金開展匯添富現金寶App對接鴻蒙系統的兼容性測試，在基金行業率先實現手機客户端全面兼容鴻蒙系統，截至目前，已成功滿足升級鴻蒙系統客户的使用需求。

匯添富方面表示，鴻蒙Harmony OS 2.0系統不僅是繼安卓和iOS之外的全球第三大手機操作系統，更通過分佈式技術，實現硬件能力互助共享，提供一次開發多端部署，為萬物互聯提供了新的生態。一直以來，匯添富始終高度關注金融科技的作用，持續加大IT人才和資金投入，諸多創新舉措助力推動了整個基金行業的科技發展。未來，匯添富還將繼續加強金融科技能力建設，深化金融科技合作，為投資者提供更加智能化、多元化、個性化、品質化的金融服務體驗。

據悉，除了匯添富之外，南方、天弘等多家大型基金公司也陸續官宣，公司旗下APP即日起全面支持華為鴻蒙系統。

此前，已有中國銀行、中信銀行（信用卡）、廣發銀行（信用卡）第一時間宣佈接入Harmony OS（鴻蒙），支持操作系統國產化。中國銀行與中信銀行稱，將聯合華為推出原子化服務，佈局開放銀行場景新生態。

中國銀行公告稱，作為華為戰略合作伙伴，結合鴻蒙的功能特性，率先推出「中銀外幣現鈔預約」原子化服務，佈局開放銀行場景新生態，積極探索輕量化服務。

何謂原子化服務？通俗理解，在鴻蒙「原子化」系統架構下，用户能夠以最快速的方式訪問他當下所想要的服務，即搜即用，不再需要事先下載App。