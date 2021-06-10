高通推出領先物聯網解決方案組合　2025年市場規模或超萬億美元

撰文： 蘇梓墨 最後更新日期： 2021-06-10 13:13

據財聯社報道，日前，高通技術公司宣佈推出高通QCS8250、高通QCS6490/QCM6490、高通QCS4290/QCM4290和高通QCS2290/QCM2290七款全新解決方案，助力推動下一代物聯網終端的普及。上述解決方案覆蓋從入門級至頂級平台，以擴展眾多工業和商業物聯網應用。不僅為廣泛的智能終端和聯網解決方案提供豐富特性，還帶來了更長的軟硬件維護與支持周期選項，可提供最少八年以上的長期支持。此外，高通最新物聯網解決方案專為滿足關鍵細分市場不斷擴展的物聯網生態需求打造，包括交通運輸與物流、倉儲、視頻協作、智能攝像頭、零售和醫療等。

IDC研究數據顯示，2020年全球物聯網支出達到6,904.7億美元，其中中國市場佔比23.6%。IDC預測，到2025年全球物聯網市場將達到1.1萬億美元，年均複合增長11.4%，其中中國市場佔比將提升到25.9%，物聯網市場規模全球第一。預計到2025年，中國物聯網支出規模將達到3,069.8億美元，未來5年複合增長率在13.4%左右。

森霸傳感主營熱釋電紅外傳感器系列和可見光傳感器系列兩大類，是物聯網獲取信息和實現物體控制的首要環節，其性能和功能幾乎可以決定物聯網發展和普及程度。

廣和通全球領先的無線通信模塊及解決方案提供商，主要從事物聯網接入核心產品無線通信模塊；通過集成到各類物聯網和移動網路設備使其實現數據的互聯互通和智能化。