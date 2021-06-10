Bitcoin成為薩爾瓦多法定貨幣　擬推新法　投資3個可獲永久居留權

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-10 12:32

早前，中美洲國家薩爾瓦多（El Salvador）總統Nayib Bukele昨日（9日）宣布Bitcoin爲法定貨幣，法案會在90天內生效。

Bitcoin和美元的匯率由市場決定。新法之下，商戶必須接受顧客用Bitcoin購買商品或服務，而個人可自行選擇是否使用。Bitcoin亦可以用來交稅。

Nayib Bukele表示，政府將承擔商戶的風險，會在薩爾瓦多發展銀行成立信託基金，基金可以立即將Bitcoin兌換成美元，基金內會持有約1.5億美元。

他又指，國家還正計劃推出新法律，向任何對薩爾瓦多經濟投資起碼3枚Bitcoin的人士，給予永久居留權。

Bitcoin現報每枚36,943美元，日內升幅為13.27%，3枚Bitcoin即約11.08萬美元（約86萬港元）。

僑民每年匯款相當於GDP約2成

薩爾瓦多是一個位於中美洲北部的沿海國家，也是中美洲人口最密集的國家。截至2019年 ，薩爾瓦多人口約為670萬，工農業經濟基礎較為薄弱。

薩爾瓦多是一個以現金為主的經濟體，當地大約70%的人沒有銀行賬户或信用卡。

薩爾瓦多的經濟高度依賴外匯，國民於海外匯回金額，等同該國GDP約20%。當地國民收取有關款項，須支付費用，服務機構收取的費用達到10%以上，而且轉賬需時數日，甚至需要居民親自取錢。

Bitcoin會即將成為薩爾瓦多法定貨幣。（資料圖片）

巴拿馬和巴拉圭擬效法薩爾瓦多

薩爾瓦多爲中南美洲國家開辟加密貨幣成為法定貨幣的道路。巴拿馬國會議員Gabriel Silva在社交平台上表示，巴拿馬無意落後，正在制定一項提案，以將Bitcoin和其他加密貨幣納入該國法定貨幣範圍。

另外，巴拉圭亦表示將考慮讓Bitcoin成爲該國的法定貨幣。