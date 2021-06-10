《彭博》：全球最低企業稅率協議　中國或成潛在阻礙

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-10 16:50

七大工業國集團（G7）上周達成共識，同意將全球最低企業稅率定於15%。《彭博》引述知情人士報道，中國將會是潛在阻礙，一些官員認為中國不會輕易在協議上簽字。

報道指出，中國大多數企業的基本所得稅稅率為25%，但高科技行業和研發投資擁有減稅待遇，意味它們的實際稅率可能低於15%。報道又引述中國財政部下屬的財政科學院研究員王澤彩表示，中國可能會提出對這些行業給予區別對待，預料其他國家或許也會採取同樣的行動，其補充稱，這只是他個人看法，不代表官方立場。

報道又指，中國將發展高科技領域，例如微晶片和新能源汽車，視為「十四五」計劃的核心。最終的協議可能提供有限的讓步，以滿足中國要求，但不會達到損害最低企業稅率規定的程度。

不過，中國是Apple、微軟等跨國企業的重要市場，由於企業利潤轉移，中國流失了一大筆財稅收入。據加州伯克利大學和哥本哈根大學的研究，2015年，由於企業將利潤轉撥到低稅地區，中國損失的稅款超過510億美元，相當於企業稅總額的3%。

加拿大約克大學奧斯古德霍爾法學院稅法教授Jinyan Li認為，按照擬議的利潤分配規則，該協議可能會給中國帶來更多財稅收入。

雖然中國不是G7成員國，但卻是20國集團（G20）的成員。而下月G20財長將在威尼斯舉行會議，預計會就最低稅率進行協議。