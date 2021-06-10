電話卡實名制9月起實施　3香港古星輝：唔理解政府限制數量嘅理據

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-06-10 16:12

政府日前刊憲實施電話卡實名制，將於今年9月1日推行。3香港稱，支持任何維持社會穩定的措施，而集團希望在核實客戶資料方面的刑責得以釐清，否則或阻礙儲值卡市場發展。

和電香港執行董事及行政總裁古星輝指，相關措施刊憲後，今年9月1日後出售的儲值卡可於2022年3月1日前完成實名登記；而9月1日前的現有用戶則可於2023年2月23日完成登記。

古星輝指，上述兩項寬限期均是政府諮詢後提供的正面回應。不過，原本限制每人於每個營運商只能擁有3張儲值卡，經諮詢後雖然放寬至10張，但古星輝稱，當儲值卡的實名制要求與月費計劃大致一樣，不理解政府仍然限制數量的理據。至於外遊卡，古星輝指政府表明非本地使用之儲值卡並不在實名規限內。

客戶的資料方面，古星輝指3香港一直有儲存客戶資料的經驗，但對於分銷商方面，則構成挑戰。古星輝坦言作為營運商對於資料驗證真偽能力有限，已向政府反映立法原意並不應該針對營運商有否驗證真偽，而雙方共識亦僅是「盡力做」，界線含糊。

而註銷資料方面，古星輝指不論是客戶停用或儲值卡到期，營運商須保留客戶資料最少一年。參考在澳門營運的經驗，他認為香港做法類近，又指澳門過去實施電話實名登記後，最主要是有三分之一至一半儲值卡隨著閒置停用而消失，他估計未來香港趨勢類似，但強調本來閒置的儲值卡已經沒有為公司帶來收入，故不影響公司的收入。

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