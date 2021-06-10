證監會：藺常念無履行職責　暫時吊銷牌照7.2個月

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-06-10 17:43

證監會宣布，暫時吊銷智易東方證券負責人員藺常念牌照7.2個月，由今日（10日）起至2022年1月16日止。

證監會指，採取上述紀律行動前，已就智易東方於2014年7月1日至2015年11月16日期間違反發牌條件及在銷售非上市債券方面犯有缺失，被證監會譴責並處以罰款630萬元。

證監會發現，智易東方在關鍵期間的違規行為及缺失可歸因於藺常念沒有履行他作為智易東方的負責人員兼高級管理層成員的職責，由於藺常念在關鍵期間，容許智易東方向客戶提供委託帳戶管理服務及直接向上市公司介紹客戶認購由這些公司所發行的非上市債券，故他直接導致智易東方違反了其發牌條件。

證監會宣布，暫時吊銷智易東方證券負責人員藺常念牌照7.2個月。（藺常念fb圖片）

證監會指，藺常念亦表現出他基本上並不了解亦沒有妥善管理與智易東方的業務相關的風險。特別是沒有確保智易東方在向客戶作出建議之前，對非上市債券進行充分的產品盡職審查；在智易東方設立有效的系統以評估客戶的風險承受能力，並確保就非上市債券而向客戶作出的建議及／或招攬行為對該等客戶而言，是合適且合理的。

其次是在智易東方實施政策和程序，以確保智易東方就其向客戶提供的投資意見或建議備存文件紀錄，並向客戶提供書面意見的副本；及確保智易東方向客戶披露其因成功配售非上市債券而從發行人收取的佣金。

證監會認為，藺常念的行為未能符合其作為持牌法團負責人員所須達到的標準。