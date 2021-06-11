微創醫療機器人遞上市申請　今年首季虧損擴大3.8倍｜新股IPO

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-06-11 12:26

微創醫療（0853）旗下微創醫療機器人，昨晚正式向港交所遞交上市申請文件，摩根大通及中金為聯席保薦人。市場消息指，微創醫療機器人計劃集資7億至10億美元，折合相當於54億至77億元，預計最快9月上市。

微創醫療機器人為主要從事設計、開發及商業化創新手術機器人，以協助外科醫生完成複雜的外科手術。根據弗若斯特沙利文的資料，微創醫療機器人是全球行業中唯一一家擁有覆蓋五大主要和快速增長的手術專科（即腔鏡、骨科、泛血管、經自然腔道及經皮穿刺手術）產品組合的公司。

微創醫療旗下微創醫療機器人正式向港交所遞交上市申請文件。（資料圖片）

微創醫療機器人於往績紀錄期間，未曾獲得任何收入或產生任何銷售成本，原因是該公司的產品仍在開發中。截至2020年12月底止，集團全年虧損2.09億元，按年擴大近2倍；其中研發成本增加，由2019年的6,188萬元，增加1.18倍至1.35億元。

而截至今年3月底止三個月，集團已經錄得1.14億元虧損，較2020年同期大幅擴大3.85倍。

公司主要擁有三大旗艦產品，包括圖邁腔鏡手術機器人、蜻蜓眼三維電子腹腔內窺鏡及鴻鵠骨科手術機器人，均已被納入國家藥監局的創新醫療器械綠色通道。圖邁及鴻鵠處於或接近註冊批准階段，而蜻蜓眼已於最近獲得國家藥監局批准。

股東背景方面，母公司微創醫療透過上海默化持有微創醫療機器人的53.75%股份。另外，散戶金牌指標高瓴資本亦有參投，持股約8.05%；而「國家隊」國資委旗下深圳芯龍亦持股0.59%。