龍皇股價昨暴瀉今早喘定　CCASS滙豐持倉近日飆升　這兩間則銳減

撰文： 梁翠麗 最後更新日期： 2021-06-11 18:10

昨日﹙9日﹚暴瀉近九成、網傳涉及「微信女」唱高散貨的龍皇集團（8493）（臨時編號：8556），今早股價喘定，高開0.39元後，一度跌至盤中低位0.32元，截至中午收市報價挫近8%至0.35元，成交金額爲582.51萬元。

本來個股「突然死亡」時有發生，但近日有報道指，網傳有人於社交媒體推介買入龍皇股票，有唱高散貨之嫌，手法猶如「微信女」騙局。再者，集團大股東兼行政總裁、城中名廚「幟哥」黃永幟，近日頻繁操作，在昨日股價暴瀉、公司總市值單日蒸發近2.5億元前夕，7日内套現近9,000萬元，惹來關注。

翻查中央結算系統（CCASS）持倉記錄，一邊廂，4月時只有7.79億股（佔已發行股份54.1%）龍皇股份存放在CCASS，但5月中起，存放在CCASS的龍皇股份持續上升，至5月18日，比例已升至96.67%。另一邊廂，於6月1日龍皇完成「十合一」前，個別中介券商的持股大升，其中結好證券、禹洲金融控股（香港）以及中泰國際證券持有最多股份，分別為23.4%、20.65%以及9.86%。

到了6月1至7日，「幟哥」大手沽貨，合共涉27.98%，持股由40.2%減至12.22%。而各中介券商的持倉也起變化。CCASS顯示，在「幟哥」在6月初售出股份以來，禹洲金融、中泰證券減少持倉合共逾3,000萬股，當中兩間證券行大部分持倉都是由5月中一名實物股東轉倉，比例合共超過兩成。

在T+2下，截至6月9日，存放在中泰國際證券的龍皇股份已降至12.24%，而禹洲金融控股（香港）則無記錄，料已清倉。另一邊廂，由6月1起，滙豐開始只有7.89%持倉，惟6月4日持股升近倍至14.71%，6月9日仍有14.68%。