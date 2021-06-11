金牛座為最強理財能力星座！　天星銀行：家庭主婦掘金力勁驚人

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-11 13:07

你的財富多少，自然與職業等因素有關，不過有虛擬銀行透過分析客戶資料後發現一個現象，原來與星座關係匪淺。天星銀行airstar表示對用戶數據做出詳細分析，結果發現十二星座中，原來金牛座存戶理財最強，至於包尾大幡為白羊。至於最近爆紅﹑來自男團Mirror的姜濤，正是金牛座！

理財能力排第一是金牛座 呢個星座竟包尾

天星銀行airstar發現金牛座存款客戶好識理財，金牛座存款客戶的平均存款額是最多，平均存款額為93,834元，第2名為水瓶座，平均存款額為92,068元，第3名位雙子座，平均存款額為89,477元。

至於最自律儲錢、最喜歡定期存款的星座就是天蠍座，平均每名客戶於過去一年內開設9次定期存款。

至於最不受財務束縛的竟然是處女座，平均每名客戶只有5筆定期存款，這點可能是因為處女座性格一向較穩陣，而且多擔憂。

港島客戶平均存款結餘最高

除了星座外，居住的地區與職業關係亦不可看輕。該行指出，以港、九、新界分界來看，居住於香港島的存款客戶平均存款結餘最高，其次為九龍，第三是新界；而平均存款結餘最高的地區當中頭四名都位於港島區，但新界區及離島區都名列前茅。

十大掘金行業 家庭主婦緊次於醫生、牙醫

從職業分類，平均存款額最高之存款客戶為醫生、牙醫，其次為穩握家庭財政大權的家庭主婦，第三至十名分別為進出口從業員、商業顧問、法律專員、製造業從業員、金融、投資及保險業、資訊媒體、公務員及市場推廣類別。

天星銀行：為客戶節省合共2,600萬元利息

天星銀行表示，已搶佔近半虛擬銀行貸款市場佔有率。至2021年5月底，總貸款累計申請數字較去年6月底上升超過100倍。

此外，該行表示，於2021年4月推出外匯服務，客戶反應相當熱烈，在短短一個多月內，交易額已達港幣八位數字，當中最多交易為以港元買入人民幣，佔比41%。

為慶祝開業一周年，天星銀行airstar特別推出3項優惠，包括外匯服務、私人貸款及貸款一筆清。