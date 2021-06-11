新冠疫苗｜怡和送千萬元獎品抽獎　包括美心餐飲禮券及三輛Benz

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-06-11 19:37

再有商界推出抽獎計劃，以吸引市民接種新冠肺炎疫苗。怡和集團宣布送出總值1,000萬元的禮品大抽獎，以支持本地疫苗接種計劃，加快放寬旅遊限制，恢復經濟，保障香港人的健康。相關禮品將透過香港總商會主辦的社區抽獎活動送出。

怡和控股副行政總裁及香港區主席彭耀佳表示，相信建立全民群體免疫力是讓香港早日回復常態的最佳途徑，因此希望鼓勵更多市民接種疫苗。接種疫苗是邁向成功抗疫最重要一步，有助回復正常生活、保障家庭與工作，並讓公司引以為傲的香港重新踏上繁榮穩定的正軌。

總值1,000萬元的獎品包括三輛平治房車，以及適用於中環置地廣場、文華東方酒店、美心集團、惠康、萬寧、宜家家居、必勝客和肯德基等的購物、餐飲和住宿禮券。

抽獎活動將於7月至9月期間舉行，所有年滿18歲或以上、持有有效香港身份證的香港居民在報名參加抽獎前已於香港接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗均可參加。有關抽獎活動的詳情及獎品内容將透過香港總商會容後公布。

此外，怡和集團還推出數項措施鼓勵員工接種疫苗，包括為接種疫苗員工提供彈性工作安排、允許員工在工作時間接種疫苗或陪同年長家庭成員接種，以及額外兩天的有薪疫苗假期。集團亦邀請醫學專家舉辦網上講座，讓員工了解有關接種疫苗的知識，有助他們做出明智的決定。