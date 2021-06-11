先施賣盤｜馬景煊要求先施支付824萬薪酬　否則提清盤呈請

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-06-11 23:11

近日捲入「賣盤風波」的先施（0244）宣布委任多名內房偉祿的管理層為執行董事及非執行董事後，再有新發展。

公司指，收到前主席兼行政總裁兼董事馬景煊的代理法律顧問，於6月４日所發出日的「法定要求償債書」，要求於償債書送達之日起21日內償還824.4萬元，聲稱是僱傭合同項下，應付馬景煊之未支付薪酬。

公司指，若不支持，否則馬景煊可提交針對公司提出清盤呈請。公司正就此尋求法律意見。董事會全體（馬先生除外）之立場為概不承認馬先生作出的指控，而馬先生並不同意這個立場。公司將於適當時候或根據上市規則規定就法定要求償債書作出進一步公佈。

繼續暫停買賣至另行通知

另外，應公司要求，股份已於自今年6月1日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將維持暫停買賣直至另行通知為止。

公司亦公布多項任名，偉祿（1196）之主席兼執行董事林曉輝出任先施董事會主席；偉祿之執行董事兼行政總裁蘇嬌華出任先施行政總裁；馬景煊不再出任主席兼行政總裁，以及已由執行董事調任為非執行董事。

先施爆賣盤風波 與偉祿鬧上法庭

先施早前爆賣盤風波，去年公布賣盤予內房偉祿集團作價約5.2億元，臨近交割，雙方近日由法庭鬧到董事會，先就2.6億元的「送贈契據」在庭上各說各話，再到偉祿要求開股東會，罷免先施原大股東兼現任主席及行政總裁馬景煊等三董事，另提名「自己人」入局。