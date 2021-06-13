連Reddit仔都炒舊經濟股　牛年部署實不難｜鄭昆侖

撰文： 鄭昆侖 最後更新日期： 2021-06-13 11:00

近期海外市場期中一個焦點是挾空倉2.0（Short Squeeze 2.0），而今次的主角是AMC Entertainment （AMC US）。相對上，其他挾空倉股份今輪的表現不及2月份當時的勢頭。表面上挾空倉式炒法是由海外論壇Reddit的成員（俗稱Reddit仔）所帶動，但事實上主力亦應該由不少專業的炒家（包括Hedge Funds）操盤。今次喪炒AMC Entertainment某程度上亦是暗示全球其實不知不覺地重臨傳統產業，亦即舊經濟股（Old Economy Stocks）。

AMC Entertainment的主業是從事北美戲院經營。毫無疑問，自從2020年3月起全球戲院經營商慘受疫情所害，收入大減。受累的亦包括AMC Entertainment的同業Cinemark （CNK US）以及在英國上市的Cineworld（CINE LN）。只不過，背後莊家今輪集中炒賣AMC Entertainment其中一個原因是跟中資背景的萬達集團對賭。

AMC的電影院業務在過去1年大受疫情打擊，近日再度出現融資的消息，一度再刺激股價。（GettyImages）

事實上，萬達集團於今年5月24日盡沽AMC Entertainment的股份（當時的股價大約是12至14美元）。即使是萬達集團沽貨的價位也是不俗。在2021年1月初，當時股價水平也只不過是2至3美元左右。

在今年第一次發生挾空倉事件（大約是1月底至2月初左右），當時的AMC Entertainment最高炒至20美元的水平。至於近期發生的挾空倉2.0事件，股價一度在6月2日高見70美元。

相比之下，在挾空倉1.0事件發生的時侯Game Stop（GME US）一度高見450美元左右。然而，在挾空倉2.0事件Game Stop的股價亦僅是高見340美元（最新股價: 233美元）。其他的Reddit股（例如是Black Berry、Virgin Galactic）在挾空倉2.0事件的表現亦不及挾空倉1.0事件發生的時期。

儘管有不少理性的投資者亦明白AMC Entertainment未必值70美元（再者，即使回落至49美元也未必吸引），但重點仍是市場的焦點是舊經濟股份。很多時，市場的真正反應往往更加重要（相對於投資者的主觀意願）。

圖為2021年6月11日，英國首相約翰遜和美國總統拜登出席七國集團峰會。（AP）

拜登勝選後 全球跑贏的股份以傳統產業為主

談到投資者的主觀意願，相信今天仍有不少中港兩地的投資者仍是鍾情於ATMXJ、電動車、生物科技等等的新經濟股份。即使是Bitcoin已從60,000美元回落至35,000美元的水平，坊間仍有不少人抱有希望認為Bitcoin可以再創高峰。

事實上，自從上年11月份不少舊經濟股其實表現不俗。舊經濟股的優勢尤其是自今年的2月份起計尤其明顯。就舉中石油（0857）為例，自從在2月26日遭恒指服務公司宣佈剔出國企指數至今，股價已從2.78港元升至3.57港元（+28%）。同期，貴為新經濟股皇的騰訊（0700）則從662.5港元跌至最近的596.0港元（-10%）。

如果談到自從上年11月份至今表現強勁的舊經濟股，在香港上市的亦有一些例子。如果考慮到歐美股市，例子更多。相關行業涉及金融、上游商品、旅遊、酒店、航運、零售。除了歐美疫情受控因素之外，G7成員國近期達成企業稅改協議（針對科網企業避稅情況）亦有利當地長遠基建以及製造業的發展。相對而言，奥巴馬年代的不作為以至特朗普的大荒廢（大混亂）時代已經結束了。

別忘記，自從今年2月中起計已進入牛年。與鼠年相比，牛年應該利好做實事做實業的企業。傳統的概念是牛偏向於老老實實地做事，亦不會學人走精面、好食懶飛。

「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師