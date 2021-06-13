陳茂波：將調高新iBond發行額至200億　本月底公布新一批銀色債券

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-13 11:43

財政司司長陳茂波今（13日）發表網誌指，最新一批的通脹掛鈎債券（iBond）認購反應熱烈，共超過71萬人申請認購，比去年發行的一批債券幅增加55%；初步認購總額超過545億港元，比去年多40%，兩者均創2011年發行以來的新紀錄，政府會將發行額由原來的150億港元調高至200億港元。

新一批銀債認購年齡降至60歲

而政府將於6月底公布新一批銀色債券（Silver Bond）的發行詳情，發行額將不少於240億港元，合資格認購年齡亦會由65歲降低至60歲。意為更多長者提供一個在現時低息環境下，有不錯回報又穩定可靠的投資選擇。同時，亦可推動潛力龐大的銀髮市場產品發展。

本港失業率將回落至近一年前水平

陳茂波亦提到，本港失業率逐步回落，相信稍後公布的失業率很快可以回落到近一年前的水平。隨著防疫控疫工作漸見成效，以及接種疫苗的人數持續增加，本港經濟亦逐漸重拾動力，生產總值回復增長的同時，就業市場亦見改善，如失業率在今年初上升至7.2%的近17年高位後逐步回落，但與疫情前幾乎全民就業的狀況相比，還是有很大距離。

不過陳茂波認為，配合電子消費券的推出，相信有助營造良好的消費氣氛，亦對商戶帶來更多做生意的機會，同時推動本地的電子支付及應用。

今年首四個月本港網上商品零售總額逾81億元，比去年同期多53%，遠高於整體零售銷售8.3%的增幅。（資料圖片）

本港網上電子消費仍有頗大提升空間

陳茂波引述一項調查指出，電子交易模式將是未來全球市場的主流趨勢及增長所在。當周邊城市在這方面迅速發展之際，若香港停滯不前，未來勢必削弱本地企業和小商戶的經營空間，消費者的產品選擇和能享受的便捷度也會被犧牲，亦不利數碼經濟在香港的整體發展。

他強調，本港作為國際金融中心，金融服務發展蓬勃，但在消費層面的電子支付及網上銷售卻仍有很大的提升及增長空間。數據顯示，今年首四個月本港網上商品零售總額逾81億元，比去年同期多53%，遠高於整體零售銷售8.3%的增幅。然而，這個正高速增長的網上銷售部份，僅佔本港總零售額的7%，比率遠低於內地的逾20%，意味本港仍有頗大的提升空間。

再者，設有實體零售點的商戶，今年首四個月的網上銷售額上升81%，遠高於僅經營網上商店的28%銷售增幅，意味傳統商戶也正在積極開拓網上銷售，以添業務增長力。

陳茂波稱，電子消費券計劃的籌備已在最後階段，政府稍後將公布計劃詳情，包括登記手續及發放安排，並預計下個月開始接受登記。