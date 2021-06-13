泰國證交會亦出手　實施禁止交易部分虛擬貨幣

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-13 13:00

近期虛擬貨幣引起各國政府關注，先是美國政府揚言會進行監管，繼而到內地政府禁止金融機構提供交易服務及打壓挖礦行為等，最近泰國亦表示禁止數位資產交易所交易「迷因」幣（meme）或「粉絲」幣、非同質化代幣（NFTs）、交易所發行的「平台幣」。

據《彭博》報道，泰國證交會上周五（11日）實施一項法規，並稱該法例預計將影響狗狗幣，以及NFT化的藝術品和收藏品，不過該法例不設追溯期。

泰國證交會秘書長 Ruenvadee Suwanmongkol表示，具有下列一種或以上特徵的實用代幣或加密貨幣將禁止在交易所交易，包括沒有明確或實質的目標、價格由社交媒體趨勢或迷因決定的貨幣；通過影響者名氣或基於粉絲群貨幣化的貨幣；用來聲明所有權或授予權利給特定對象或權利的貨幣；獨一無二且不可與同類型或其他NFT互換的貨幣；在區塊鏈交易中使用並由數位資產交易所或相關人員發行的貨幣。

該證交會表示，交易所必須在30天內遵守並修改其規則，若違反可能會導致數碼貨幣下架。

根據Coindesk顯示，截至今日中午12時29分，Bitcoin最新報34,976美元，回落35,000美元水平，24小時內跌幅達0.81%。