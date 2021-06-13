騰訊有份！「Boss直聘」母企看準網在美首掛勁升近一倍

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-13 13:35

騰訊（0700）有份投資的內地網上招聘平台「Boss直聘」母企看準網（美：BZ）於周五（11日）正式在美掛牌，上市首日勁升95.8%，當日收報37.2美元，總市值達148.78億美元。

看準網成立於2014年，旗下擁有看準網、BOSS直聘和店長直聘三個子品牌，為內地招聘網站龍頭之一。據資料顯示，看準至今尚未獲利，淨虧損去年為2.79億元（人民幣，下同），收窄至今年首季的1.76億元。今年首季收入達到7.89億元，按年增長179%。

「BOSS直聘」為看準網推出的一款手機應用程式，亦是公司核心產品。該應用程式可讓求職者與企業直接溝通，今年首季的平均月活躍用戶達到2,490萬，按年增加72%。

看準網是次IPO發行4,800萬股美國存託股份（ADS），每股ADS代表兩股A類普通股。每股ADS招股價介乎17美元至19美元，集資最多9.12億美元（折合約70.8億港元）。

根據招股書顯示，此次所籌得的資金淨將主要用於加大在求職招聘科技基礎設施與研究上的投入、升級人工智能等有關招聘服務的技術能力；增加對新產品、新服務的投入，服務更多地區與類型用戶等方面。

騰訊持有看準網12.2%股權。此次IPO事宜由高盛、摩根士丹利、瑞銀和華興資本牽頭安排。

此外，招股書中顯示，A類股中，今日資本持有14.7%的股份，為最大機構投資方；騰訊、高榕資本、策源創投、Coatue、高盛、GGV紀源資本以及和玉資本則將分別持有12.2%、9.4%、8.7%、7.8%、7.3%、6.4%和5.7%的股份。