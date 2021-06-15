大家樂疫下靠補貼全年多賺3.87倍　單計「保就業計劃」資助4.86億

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-06-15 12:43

大家樂（0341）公布全年業績，截至2021年3月底止，股東應佔溢利按年大增3.87倍，至3.59億元，主要受惠香港及內地政府因應疫情提供的寬免及資助。集團決定重派末期股息，每股派28仙，連同中期息每股10仙，全年派息率為62%。

期內，香港區收入錄得55.14億元，按年下跌19.8%；當中機構飲食收入跌幅較明顯，由2019年的9.57億元，大跌44.1%至5.34億元。至於主要收入來源速食餐飲則下跌15.4%，至42.16億元。

內地方面，期內收入錄得12億元，按年增長10.1%。集團合計收入錄得67.14億元，按年下跌15.7%。

大家樂年內毛利率大跌，由2019年的9.2%下降3.6個百分點，至5.6%。集團指，主要由於新冠肺炎疫情下市場氣氛疲弱及因應疫情實施的社交距離規例。

集團期內能夠在疫情之中多賺3.87倍，主要是其他收入方面大幅增加所致，由2019年淨虧損4,050萬元，轉盈5.61億元，當中涉及香港政府防疫抗疫基金資助及內地政府的資助合共6.39億元及抵銷使用權資產減值虧損2,370萬元所致。

大家樂補充指，香港政府保就業計劃資助共4.86億元，該資助全數用作支付員工薪酬。集團稱，政府的資助為其提供了喘息的空間，使管理層能夠籌劃一連串長遠業務及營運調整方案，改善產品研發、市場推廣及員工培訓，為疫情後於市場爭勝奠定基礎。