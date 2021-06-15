時代天使（6699）暗盤升逾倍　聶Sir教部署　無貨者吼這價位入貨

撰文： 梁翠麗 最後更新日期： 2021-06-15 18:53

時代天使（6699）明日﹙16日﹚上市，該股公開發售部份超額認購逾2,078倍，堪稱「一股難求」。而暗盤表現亦無教散戶失望，一度較招股價﹙173元﹚高近143%，報419.8元，一手200股帳賺49,360元。有分析認為，倘時代天使今日暗盤能收300元以上，明日則大機會高開，但升勢仍受大市表現左右。

首掛表現還望大市氣氛

對於上市初期的股價預測，聶Sir表示看好，「大多上市公司大概發行2.5億股，而時代天使即使行使超額配股權亦不到2,000萬股，招股規模比常規的小，因此大戶比較難 『攞貨』，故散戶沽貨時亦有大戶接貨，有利於穩定股價表現。而大戶的持貨能力強，因此讓股價上升機會相對較大。」

截至傍晚5時50分，據輝立報價，時代天使暗盤報370元。聶Sir表示，今日暗盤收300元以上的話，料明日價格開高300元以上的機會則非常高，惟他表示明天上市時要留意恒指走勢，「今天港股表現一般，如果明天恒指下行100至200點，時代天使很大機會高開低走，回調價格介乎260至270元，建議持貨買家考慮在300元以上沽出；但若然大市氣氛良好的話，可以等待330至350元才放售。」

短炒投資者宜吼230元進場

聶Sir又建議，看好時代天使隱形矯齒業務前景的買家可在大概260元進場，至於短炒投資者則可在230元左右買入，上望250至260元水平。

聶Sir表示對時代天使未來表現傾向樂觀，以其業務當中兩大龍頭所佔的82%市場份額來計算，時代天使已經佔了41%，為寡頭壟斷的狀況，幾乎主導整個市場。加上其於2020年按年增長1.2倍，反映市場對公司產品需求非常龐大，未來這幾年仍然存在很大優勢。

時代天使去年全年經調整淨利潤達2.27億元（人民幣，下同），按年增長74.8%；公司收入為8.17億元，按年增長26.4%。