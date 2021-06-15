政府統計處︰香港本地居民首季總收入升7.5%

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-06-15 22:00

政府統計處今日（15日）公布，今年首季以當時市價計算的香港本地居民總收入（指香港居民透過從事各項經濟活動而賺取的總收入）較上年同期上升7.5%至7,221億元。同季以當時市價計算的本地生產總值估計為7,006億元，按年升幅為6.8%。

期內，本地居民總收入較本地生產總值多出215億元，相當於該季本地生產總值的3.1%，主要是由於投資收益淨流入。

扣除其間價格變動的影響後，首季香港本地居民總收入較上年同期實質上升9%，而本地生產總值在同季實質增長7.9%。

第一季的香港初次收入（主要包括投資收益）總流入為3,363億元，較上年同期下跌2.8%，相當於該季本地生產總值的48.0%。與此同時，二零二一年第一季的初次收入總流出亦較上年同期下跌4.6%至3,148億元，相當於該季本地生產總值的44.9%。

政府統計處公布，香港本地居民今年首季總收入升7.5%（資料圖片）

就投資收益流入的主要組成部分而言，直接投資收益較上年同期上升4.7%，主要是因為部分本地大型企業在外地的直接投資收益增加。證券投資收益較上年同期錄得9.5%的升幅，主要是由於本地投資者獲取的非本地股權證券的股息收益增加。

就投資收益流出的主要組成部分而言，直接投資收益較上年同期上升2.1%，主要是由於部分大型跨國企業在本地的直接投資收益增加。證券投資收益下跌8.1%，主要是由於非本地投資者獲取的本地債務證券的利息收益減少。

按國家／地區分析，在第一季，中國內地繼續是香港初次收入總流入的最主要來源地，佔當季總流入的46.4%。其次是英屬維爾京群島，佔21.6%。在初次收入總流出方面，英屬維爾京群島及中國內地在第一季繼續是最主要目的地，分別佔當季總流出的28.0%及26.0%。