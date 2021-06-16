中國燃氣今早復牌　湖北燃氣爆炸事故調查中

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-06-16 09:10

中國燃氣(0384)昨日﹙15日﹚急瀉後停牌，公司今早公布，於6月13日湖北省十堰市一區域發生燃氣爆炸事故，目前該事故原因不明確，正在調查中。

該公司指，旗下非全資附屬公司十堰東風中燃城市燃氣發展有限公司是該區域的燃氣供應商之一。該區域的管道燃氣經營權原由東風汽車燃氣公司擁有，於2015年12月22日，東風汽車以燃氣管網和相關設施出資入股，旗下附屬公司以現金出資入股，共同成立該項目公司，經營該區域的燃氣業務。

中國燃氣表示，集團高度重視該事故，第一時間成立應急處理領導小組，指導區域管理中心及該項目公司密切配合相關政府部門做好現場應急處理，以及事故原因調查等工作。待相關政府部門對該事故的調查得出結果後，將在有需要的情況下刊發進一步公告。

集團補充，按照燃氣行業安全營運的慣例以及集團每年安全大檢查的要求，於今年5月下旬已經下發通知，要求並安排全集團範圍內的項目公司進行年度例行的全面安全工作大檢查。安全營運是燃氣行業強調的最重要工作，集團一直執行高標準燃氣安全營運管理，除了日常嚴格的安全檢查之外，不定期進行各種規模的安全營運檢查，並將該項工作常抓不懈。

中國燃氣今日上午9時正起恢復買賣。