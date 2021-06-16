美國最大「債主」日本增持美債　中國持債兩連降

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-06-16 10:20

日本4月所持美國國債增加364億美元，至1.277萬億美元，中國所持美債減少43億美元，至1.096萬億美元。當月，外國人自2020年4月以來首次淨賣出美國股票，創2019年8月來最大淨拋售幅度，美國4月長期資本淨流入量也較前值砍半。

《華爾街見聞》報道，昨日美國財政部公佈的國際資本流動報告（TIC）顯示，日本在2021年4月繼續位居美國國債的最大海外持有國，所持美債增加364億美元，止步兩連降，總量至1.277萬億美元。

這是日本持有美債在最近9個月內第二次上升，也是最近三個月裏的首次上漲，此前所持美債佔美國政府總債務的比例一直徘徊歷史低位。

日本4月所持美國國債增加364億美元，至1.277萬億美元。（路透社）

中國內地仍為美債第二大海外持有地，4月所持美債按月減少43億美元，連降兩個月，總量至1.096萬億美元。

2021年2月時，中國地內所持美債曾創19個月高位，且當時連續四個月增持美債，創2017年以來最長連增月數。2019年6月起，日本的美債持倉規模自2017年5月以來首次超越中國，晉升為第一位。2020年7月時，日本所持美債總量1.29萬億美元曾創歷史最高。

總體來説，日本和中國分別持有的美債總量仍超過排名第三到第五位的「債主」英國、愛爾蘭和盧森堡持債總和。前十大「債主」4月時有一半在減持美債，另一半增持。其中，代表對沖基金興趣的開曼羣島按月增持108億美元美債。

日本仍是美債最大債主。（VCG）

此外，美國4月長期資本淨流入1,007億美元，較前值的淨流入量砍半，前值由2,622億美元修正為2,624億美元。美國4月國際資本淨流入1,012億美元，前值由1,464億美元修正為146億美元。

4月份，外國人淨買入美國國債496億美元，淨買入美國公司債務101億美元，淨買入美國機構債務468億美元，但外國人淨賣出美股133億美元。

金融博客Zerohedge稱，這是外國人自2020年4月以來、即一年以來首次淨出售美國股票，也是2019年8月以來最大的淨拋售幅度。與此同時，外國央行在截至2021年4月的過去12個月裏，對美國國債的交易自2015年2月以來首次轉為正值。

美國TIC報告是由美國財政部每月公佈的國際資本流動數據，包括外國購買和出售美國國債、政府債券、企業債券和公司股票的動向，用以衡量外國對美國債務和資產的需求狀況。