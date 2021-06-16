恒指跌幅收窄　長汽瀉近7%　內銀股工行、建行漲逾1%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-16 10:34

聯儲局一連兩日議息，市場抱著觀望態度，隔晚美股三大指數向下，道指連跌兩日，收市報34299點，跌94點或0.27%；納指收跌101點或0.71%，報14072點；標指則微跌8點或0.2%，收報4246點。

昨日港股悶市，高開低收，全日跌203點。今日焦點為莎莎業績，以及新股時代天使（6699）正式掛牌，昨在暗盤市場高見419.8元，收報368元，較招股價高出1.12倍，一手200股， 賬面賺3.9萬元。今早高開1.31倍，報400元。

【10:30】中國燃氣倒升逾1%

恒生指數跌幅收窄，最新報28602點，跌36點或0.13%；恒生科指最新報7863點，跌97點或1.22%。

汽車股受壓，長汽（2333）瀉近7%，現報22.45元；比亞迪（1211）跌近4%，報215.6元。

中國燃氣（0384）倒升1.19%，報25.6元。

內銀股回上，工行（1398）升1.6%，報5.06元；建行（0939）上漲1.4%，報6.27元；中行（3988）亦升1.08%，報2.81元。

【09:50】首掛時代天使升逾1.3倍

恒生指數跌幅擴大至107點或0.38%，最新報28528點。恒生科指跌88點或1.11%，報7872點，成交額暫為225.14億元。

首掛時代天使（6699）續揚133.1%，現報403.2元。

比亞迪（1211）一度跌逾4%，低見214元，現跌3.7%，報216.2元；吉利（0175）亦倒跌2.2%，長汽（2333）挫4.8%。

友邦（1299）回升1%，報94.85元；平保（2318）則跌0.7%，報79.15元。

【09:20】恒生指數低開29點

恒生指數低開29點或0.1%，報28609點。恒生科指低開38點或0.48%，報7922點。恒生國指開報10632點，跌36點或0.34%。大市暫成交額50.05億元。

科技股騰訊（0700）開跌0.5%，報597元；阿里巴巴（9988）亦低開0.5%，報205.4元；美團（3690）開跌1%，報299.4元，再失300元關；京東（9618）平開，報276元；網易（9999）跌逾1%，報173元；小米（1810）跌0.53%，報28元。

比亞迪（1211）回吐1.07%，報222元；吉利（0175）則升0.43%，報23.2元。

油價造好，中石油（0857）開升0.56%，報3.57元；中石油（0883）亦升1.35%，報9.04元。

君實生物（1877）微跌0.07%，報74.45兀；該公司計劃配售3,655萬股新H股，相當於擴大後已發行H股的17%，集資淨額25.28億元，將用於藥物研發及管線擴充、拓展商業化團隊、境內外投資、併購等。

中國燃氣（0384）今早9時正起恢復買賣，開市報24.2元，仍插4.35%；昨（15日）急瀉後停牌，公司今早公布，於6月13日湖北省十堰市一區域發生燃氣爆炸事故，目前該事故原因不明確，正在調查中。