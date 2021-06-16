「貨運版Uber」滿幫集團赴美IPO　獲騰訊軟銀加持｜新股IPO

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-06-16 11:28

有「中國貨車界Uber」稱號的內地最大貨車運輸服務平台滿幫集團（Full Truck Alliance），公布將在美國紐約證券交易所首次公開招股（IPO）上市詳情，該公司擬發售8,250萬份美國預託證券(ADR)，每份ADR作價暫定17美元至19美元。企業估值暫時最高超過200億美元，籌集資金規模最多15.7億美元。

《財華網》報道，如果滿幫集團以上限價定價，公司集資規模將是今年到美國IPO的中國最大型股份，上市市值位列今年在美國上市的中資企業第二位。

滿幫集團在2017年由內地兩家貨運平台「貨車幫」及「運滿滿」合併而成，目前其平台有超過1,000萬名註冊貨車司機及超過500萬貨車車主。

該集團在2020年的平台總交易額(GTV)達到1,738億元人民幣，是全球最大的數碼貨運平台。全年訂單量7,170萬張，合共280萬貨車司機於其平台完成貨運訂單，佔內地中重型貨車司機兩成。

該集團2020年的收入達25.8億元人民幣，在非公認會計准則(Non-GAAP)下，實現凈利潤2.8億元人民幣。2021年第一季，滿幫營收按年大增97.7%至8.67億元，NON-GAAP淨利潤大增324.4%至1.13億元。

滿幫集團的主要股東包括騰訊、軟銀旗下願景基金、富達、Sequoia Capital及Permira Capital等均是該公司股東。