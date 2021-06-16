全球航運業火爆　德銀狂賺10億美元意外之財

撰文： 蘇梓墨 最後更新日期： 2021-06-16 15:29

全球海運運費大漲幫助德銀獲得意外收穫。通過押注一家以色列船運公司，德銀收穫10億美元「橫財」，是該行自做空美國次級債券「大淡倉」交易以來最大的勝利之一。

據《彭博》報道稱，德銀不良債務交易員Mark Spehn自2016年開始便開始對陷入困局的以色列船運公司Zim Integrated Shipping Services進行押注。在全球海運運費低迷之際，該交易員以大幅折價買入該公司的股權、債券以及銀行貸款產品，相關押注總金額近1億美元。

作為以色列老牌航運公司，Zim在2014年經歷了一場艱難的債務重組。重組最終成功削減了公司的債務，但也同樣稀釋了公司控股股東以色列大亨Ofer的股權。由於全球航運業的長期低迷，Zim過去數年依然舉步維艱。

新冠疫情成為公司的關鍵轉折點。受歐洲和美國強勁需求推動，全球集裝箱運價從去年下半年開始急速飆漲。

受疫情紅利刺激，2021年1月成功上市的Zim市值已經增長了2倍，公司同時宣佈將在2021年支付特別股息。Jefferies分析師預計，該公司今年將產生更多現金流，並進一步改善其資產負債表。

在德銀方面，監管文件顯示該行已經開始變現。公司握有的部分Zim債券已按面值贖回；在出售部分股權後，德銀握有的Zim股權價值約為6.45億美元。

市場分析預計，Spehn在Zim上押注的總收益可能超過10億美元，這相當於2020年德銀投行利潤的四分之一左右，是德銀Lippmann做空美國次級抵押貸款證券獲利近20億美元以來，該行最賺錢的交易之一。

德銀不是唯一通過押注Zim獲利的投資者。據彭博報道稱，包括高盛及對沖基金Fidera在內的投資者都在二級市場以折讓價格投資了Zim的債券和股票。而Spehn的前僱主SC Lowy則從2012年起就開始投資Zim，其同樣收穫不菲。