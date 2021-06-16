中國恒大股債雙殺　《彭博》：回購策略或失效　兼累蘇寧張近東

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-16 16:23

中國恒大（3333）上周斥資近5億元三度回購，但仍遭遇股債齊跌，恒大股價周三除淨後下跌2.2%，至2020年3月以來的最低水平。據《彭博》報道，集團慣用的策略回購股票，減少股票的流動性，從而推高股價。不過，現時回購策略或失效。

恒大分別於6月7日斥資3.36億元回購2,908.4萬股；6月9日斥資1.39億元購回但尚未註銷股份1,220萬股；於6月10日斥資2,369.96萬元購回但尚未註銷股份211.1萬股。

摩根大通早前發表報告稱，中國恒大發佈聲明、回購股份等一系列動作提振市場信心，同時公司銷售持續強勁亦消除投資者的擔憂，上調評級至「增持」，目標價15元。該行認為，恒大還有1.819億股的配額可以回購，預計公司會持續回購股份。

回購後自由流通量進一步降低

而據彭博彙編數據，中國恒大的股份自由流通量，即隨時可供交易的股票數量，將在上周五回購後降至已發行股票的 23.02%，接近港交所得股份自由流通量最低要求22.04%。

據該集團去年年報，集團董事長許家印通過自己和其妻擁有中國恒大近77%的已發行股票，意味著恒大只有1.66億股可以回購。而中國恒大自6月7日以來隨著股價暴跌回購4,600 萬股。據 IHS Markit數據，近17%的自由流通量被空頭持有，需要大約16日的時間來平掉淡倉。

報道指，2017年恒大斥資數十億美元進行回購，當年股價上漲 458%，成為2017年恒生綜合指數中表現最佳成分股。而現時不斷減少的股份自由流通量將使該公司難以重現四年前的成功。

在6月11日的股東大會上，恒大提議將回購和股票發行計劃再延長一年。前者允許公司回購最多 10% 的流通股，後者允許增加 20%。

蘇寧電器集團創辦人張近東曾於去年9月出手幫助中國恒大，並決定不要求退還200億元戰略投資。（網上圖片）

曾對中國恒大施以援手 蘇寧張近東亦遇股債齊跌

蘇寧電器集團創辦人張近東曾於去年9月出手幫助中國恒大，並決定不要求退還200億元戰略投資，此決定幫助了他的朋友、中國恒大主席許家印拯救自己的公司，但在當時對於投資者而言幾乎沒有任何業務上的意義，考慮到在疫情期間消費者支出放緩對蘇寧衝擊嚴重，市場對於蘇寧現金流的擔憂驟然加劇。

張近東其所持有的約5.4億股蘇寧易購股份，遭北京市第二中級人民法院凍結，佔其所持股份比例的27.68%，佔公司總股本的5.8%。由於張近東的大部分持股都用作貸款的抵押品，可能使其籌集現金的能力複雜化，並可能使國家的救援計劃脫軌。

據彭博彙編數據，蘇寧易購股價跌至近8年低點， 9月到期的蘇寧電器美元債券跌至78的歷史新低。

《彭博》引述香港中文大學房地產及金融助理教授胡榮言論，指出張近東的恒大投資是一個錯誤，是蘇寧當前債務危機的主要原因，蘇寧要想成功度過危機，需要大股東們的更多幫助。