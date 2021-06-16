中國將出台嚴厲新規　整頓教育培訓行業　補習類公司年收恐削八成

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-06-16 17:03

四名消息人士向《路透》表示，中國計劃於本月公佈比預期更嚴格的新規定，整頓規模達1,200億美元的民間教育培訓行業，包括對廣告設限，以及試行禁止假日期間補習。

《路透中文網》報道，其中兩名瞭解相關計劃的人士表示，新規旨在減輕學童的壓力，並通過降低家庭生活成本來提高出生率，最早可能於下周公佈，並在下個月生效。

消息人士説，新規將在北京、上海和其它幾個大城市試行禁止寒暑假期間的線上和線下補習。這比路透上月最先報導的計劃措施要更加嚴厲。

「新規定將比預期更加嚴格，」一位接近起草新規監管官員的消息人士表示。「該行業應當做最壞的打算。」

兩名知情人士表示，將試行的新規可能會使課後補習類公司的年收入減少多達70%-80%。

教育部和其他有關部門正在起草的改革方案針對的是從幼兒園到12年級(K-12)學生的教培市場，這一行業近年來發展迅速，競爭白熱化。根據中國教育學會的最新數據，2016年，中國超過75%的K-12學生參加了課外輔導班，坊間證據顯示，這一比例有所上升。

其中三位消息人士表示，計劃中的行業整頓是由高層所推動的。路透上月報導稱，這一行動已經迫使至少一家提供課外輔導服務的大公司暫停了一輪規模達10億美元的私募融資。

「雖然新規只是試行，但如果其他地區為了政治正確，推出了更加嚴厲的管理制度，可能會令人感到意外。」該消息人士稱。

其中兩名消息人士稱，這些試行的地區將禁止工作日的輔導課，這些輔導課通常在晚上8-9點進行。監管機構也將禁止在線上和線下對課外輔導「過度」打廣告，尤其是在主流媒體和公共區域，他們並稱輔導費也將受到嚴格控制。