美國議息｜最快2023年底加息兩次　美元飆升近百點子　金價急挫

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-06-17 08:38

美聯儲（Fed）暗示將在2023年加息後，美元大幅走高，盤中一度大漲近100點至91.41。美聯儲官員表示，美國經濟從大流行中復甦的步伐，使他們提前預期將以多快的速度減少政策支援。

美聯儲主席鮑威爾（Jerome Hayden Powell）6月16日在新聞發佈會上稱，官員們在發佈預測後就開始了縮減債券購買的討論。預測顯示，他們預計到2023年底將有兩次加息，加息的速度將快於預期。

鮑威爾説：「經濟明顯取得了進展。」他指出，政策制定者一直在爭論經濟已經向削減每月1,200億美元債券購買的門檻邁進了多遠。他表示：「雖然離達到標準還有很長的路要走，但與會者預計進展將會繼續。」他還表示，自下一次FOMC貨幣政策會議開始，美聯儲將針對「實質性進展」做出判斷。

在聯邦公開市場委員會（FOMC）為期兩天的會議結束後，他補充説：「如果你願意，你可以把這次會議看作是一次關於討論的討論的會議（talking-about-talking-about meeting）。」

美聯儲將基準政策利率的目標區間維持在0%至0.25%不變，這是自2020年3月以來一直保持的水準。聯邦公開市場委員會的投票是全票通過的。

消息傳出後，美元盤中一度大漲近100點至91.41。紐約尾盤，美元指數大漲0.97%報91.3986，創兩個月以來新高。

COMEX黃金期貨6月16日收跌2.36%，報1,812.6美元/盎司，創一個多月以來新低；COMEX白銀期貨收跌2.32%報27.05美元/盎司。

債券市場方面，美債收益率也從鮑威爾講話期間的高點回落。10年期美國國債收益率最後報1.56%左右，當日上漲6個基點。