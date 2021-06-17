港股倒升不足50點　時代天使飆近4%　特步續揚逾11%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-17 10:13

美國聯儲局暗示將在2023年加息，主席鮑威爾會後向記者稱，通脹升勢較預期急劇且持久，但目前沒有關於縮減量寬的具體時間。會議後十年債息回升，美元大幅走高，盤中一度飆近100點至91.41。黃金期貨昨（16日）收跌2.36%，報每盎司1,812.6美元，創一個多月以來新低；白銀期貨收跌2.32%，報每盎司27.05美元。可留意金礦股及銀行股走勢。

【10:10】「三桶油」跌逾1%

恒生指數倒升16點或0.06%，最新報28453點；恒生科指亦升17點或0.23%，報7848點。大市成交額360.51億元。

時代天使（6699）上市翌日，股價逆市續升近4%，高見416.8元。

油股先升後跌，中海油（0883）、中石油（0857）中石化（0386）均挫逾1%。

特步（1368）繼續飆升至52周高位，見12.1元，最新報11.98元，仍升11.34%。

【09:40】比亞迪逆市升逾2%

恒生指數跌幅收窄，最新報28271點，跌165點或0.58%；恒生科指最新報7782點，跌48點或0.62%。

汽車股回上，比亞迪（1211）一度彈升逾3%，高見213.4元，現報211.6元，仍升2.7%。吉利（0175）則跌0.7%，報22元；長汽（2333）亦跌0.23%，報21.85元。

金礦股普遍受挫，招金礦業（1818）挫2.44%，報7.6元；SPDR金ETF（2840）亦跌2.22%，報1322元；紫金（2899）跌0.2%，報9.97元。江西銅業（0358）跌1.16%，報15.38元。

【09:31】滬指險守3500點關口

滬深三大指數今早個別發展。滬指險守3500點關口，開報3508點，低開10點或0.28%；深證成指開報14291點，低開3點或0.03%；創板指開報3133點，高開8點或0.26%。

【09:20】恒生指數低開195點

恒生指數低開195點或0.69%，報28240點。恒生科指低開54點或0.69%，報7776點。恒生國指開報10481點，跌81點或0.78%。大市暫成交額39.32億元。

科網股網易（9999）下挫1.7%，報168.7元；美團（3690）亦跌1.3%，報285元；騰訊（0700）微跌0.4%，報594元；阿里巴巴（9988）跌0.7%，報202元。

銀行股方面，滙豐（0005）跌0.1%，報48.05元；建行（0939）跌1%，報6.18元；工行（1398）亦跌1.19%，報4.99元；其他金融股，友邦（1299）跌0.6%，報94.55元；港交所（0388）亦挫1%，報459元。

SOHO中國（0410）獲黑石提全購，復牌高開逾兩成半，報4.76元。

據悉今早警方國安處拘捕壹傳媒（0282）集團行政總裁張劍虹、周達權、《蘋果日報》總編輯羅偉光、副社長陳沛敏及張志偉，涉嫌違反國安法第29條「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。壹傳媒今早停牌，停牌前股價報0.29元，市值為7.65億元。旗下毛記葵溝（1716）開升14.7%，報1.25元。