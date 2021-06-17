聯儲局擬加息　呢類股或首當其衝　投資前須「諗一諗」｜許繹彬

撰文： 許繹彬 最後更新日期： 2021-06-17 12:04

港股踏入「六絕月」中旬，大市成交萎縮的情況未有改善，形成港股持續出現「陰乾」式下跌，單從本月首天交易日與昨天（16日）相比，已下跌了超過700點。而從陰陽燭圖表來看，更錄得「七連陰」的形態，是近期罕見。

港股出現異常淡靜，相信是港股自身出現弱態，因為縱觀全球主要股票市場，其中國內兩市近日仍錄得8,000至9,000億的成交，情況仍算活躍，但這份活躍未有加強北水南下的力度，反而近日北水出現淨流出。而美股市場方面，儘管走勢已不及年初的銳利，但現階段亦算是「牛皮偏穏」，波褔亦只有50至200點。

筆者擔心現階段港股市場會出現「跟跌唔跟升」或「高開低走」的格局。若要入市的投資者，建議先行「停一停，諗一諗」，現時大市初步支持位28,100點，而美國剛已公布議息結果，雖然維持貨幣政策不變，但只怕「通脹」或「加息」的消息會繼續令大市作出更深的調整。而息口敏感類別股票，如科技股及生物醫藥股等，恐怕再因息口困擾而首當其衝，所以投資者買賣前必須留意。

新股市場方面，近期新股焦點時代天使（6699）於上市首天不負眾望，單以首天收市計已升132%，但筆者認為，現階段中籤者但仍未沽貨的，可以算是在沒有壓力的情況下等待「食糊」；但若現階段仍想追貨，筆者則認為當一隻新股過了首天的交易日，便視作為一隻「舊股」，而投資舊股的特性，莫過於要留意其走勢及相關業務前景，而大前題更需要要配合大市的走勢，所以投資者若高追此類股份，面對著股價的急速上落，一定要有很高質的心理質素。

股壇繹思．許繹彬｜耀才（1428）證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。