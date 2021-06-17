《蘋果日報》遭凍結資產　壹傳媒執董被捕　林智遠：營運影響較大

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-06-17 17:30

國安處今晨拘捕5名《蘋果日報》董事，指涉嫌違反《國安法》第29條 「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。壹傳媒（0282）今早宣布停牌。停牌前股價報0.29元，市值為7.65億元。

5名被捕人士包括壹傳媒集團行政總裁兼執董張劍虹、營運總裁兼執董周達權、《蘋果日報》總編輯羅偉光、副社長陳沛敏及執行總編輯張志偉。

保安局局長李家超表示，《蘋果日報》有數十篇文章呼籲外國制裁及對中國採取敵對行動，並有網上報道危害國家安全。另外，警方表示已凍結三間公司1800萬元資產，包括蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司和AD Internet Limited 蘋果互聯網有限公司。

林智遠：短期對上市地位未見重大影響

會計師公會理事、會計界愛心同盟執行主席林智遠指，雖然壹傳媒董事會內兩名執董被捕，但認為短期內對其上市地位未必有重大影響，因為董事會或股東會可再委任執董，但認為對其運作有重大影響。

壹傳媒周三宣布將於6月28日（星期一）舉行董事會會議，藉以批准刊發公司及其附屬公司截至今年3月31日止年度之全年業績公告。林智遠指，董事會能否順利召開，視乎仍有沒有董事出席，並要看公司章程有沒有董事會最低董事數目要求。他認為對業績公布影響不大，「業績審計應該接近尾聲；要看對公司的影響，怎反映在運作及將來前景上；運作冇影響，就是前景及投資心理作用了」。

《章程》：除非董事會另有訂定 法定人數應為兩人

根據《壹傳媒》於2015年最後更新的《新組織章程細則》，其中「董事會的議事程序」列明，董事會處理事務所需的法定人數可由董事會訂定，而除非董事會另有訂定，法定人數應為兩人。倘其他董事不反對及有不足法定人數之嫌，任何在董事會會議停任的董事可繼續出席會議，以董事身份辦事及被計算在法定人數內，直至該會議結束為止。