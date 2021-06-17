金發局區景麟：香港REITs市場成長有望超越新加坡及日本

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-17 16:31

香港金融發展局行政總監區景麟和政策研究總監及主管董一岳在《中新社》訪問中表示，隨著近年香港政府的政策推進和內新基建加快，相信香港房地產投資信託基金（REITs）市場成長有機會超越新加坡和日本。

金發局於5月發布《振興房地產投資信託——提升流動性流動》的研究報告指，雖然香港是最早推出房託基金監管制度的市場之一，但目前全港房地產投資信託基金數量也不過13隻，其中兩隻更已停牌。新加坡、日本、澳大利亞的REITs市場卻更為可觀，而且種類繁多。

董一岳在訪問中解釋，香港REITs市場發展較慢，儘管香港擁有眾多大型地產開發商，但他們大多選擇上市公司形式。香港REITs也更專注於零售店鋪、商場、房地產，投資者對於這種類型的房託基金認知度不足。

順豐房託（2191）是一隻房託基金（REIT），為首個於香港上市並以物流為主的房地產投資信託基金，投資重點應為全球範圍內可產生收入的房地產，初步重點為物流地產。

三大原因 港REITs或趕上新加坡及日本

不過，區景麟認為，香港REITs有機會追上日本及新加坡的規模。他解釋指，香港可以提供環球的基金池香港股市的流通量高，而且比日本、新加坡均活躍，此有利於REITs市場的流動性。

其次是，香港可為內地市場集資，例如「一帶一路」的基建項目，這些企業希望盡量更有效地利用資金投資，用REITs上市後收回資金，又可快速投資新的項目。

區景麟續指，香港REITs發展的範疇很大，除了商業大廈、住宅外，還有基建、醫療、數據中心等不同形式的資產。另一發展的契機是國家「2030年碳達峰」和「2060年實現碳中和」的目標，將需要大量資金把傳統的基建和能源設備更新，這些資金不可能全部由國家提供，REITs便會成為基建更新項目重要的集資工具。