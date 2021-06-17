最新失業率降至6%　按月下跌0.4百分點　大多數主要行業有改善

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-06-17 16:44

政府統計處今日公布，經季節性調整的失業率由2月至4月的6.4%，下跌至3月至5月的6%。就業不足率亦由2月至4月的3.3%，下跌至3月至5月的2.8%。

政府指，與2月至4月比較，今年3月至5月期間，大多數主要經濟行業的失業率均見下跌，其中建造業以及零售、住宿及膳食服務業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於零售、住宿及膳食服務業、運輸業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

總就業人數由2月至4月的362.2萬人，上升至3月至5月的363.04萬人，增加約8,400人。同期的總勞動人口則由386.95萬人，下跌至386.37萬人，減少約5,800人。

勞工及福利局局長羅致光指，隨着經濟復蘇和本地疫情減退，勞工市場在3月至5月進一步改善。他補充，若本地疫情繼續受控，勞工市場的壓力應會逐步紓緩。然而，全球疫情的演變仍然是主要不確定因素。由於不同行業的復蘇步伐不一，部分行業的失業率或需較長時間才能返回疫情前的水平。為創造有利條件使經濟全面復蘇，從而令勞工市場廣泛恢復，整個社會必須齊心協力令疫情受控，並積極參與2019冠狀病毒病疫苗接種計劃。政府會繼續密切留意相關情況。

考慮到現時應屆畢業生在求職時面對的困難情況，他指出政府已推出針對性措施以協助他們，包括在「防疫抗疫基金」下的「創造職位計劃」中開設為應屆畢業生而設的職位。