報告：本港外派僱員生活成本貴絕全球　汽油錢是紐約1.7倍

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-17 20:00

人力資源顧問機構ECA International發表最新的「生活費用研究」結果指出，香港再次成為全球外派僱員生活費用最高的城市，排名第2是日本，按年上升一位。瑞士日內瓦則下跌一位，排行第3。

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，儘管香港租金有下降的趨勢，匯率亦趨疲弱，但香港仍然是全球外派僱員生活費用最高的城市。

報告又指，由於美元疲弱，令美國城市排名下跌，紐約由原本第2位跌至第4位；三藩市則跌出全球頭十名至第15位。

該機構亦針對幾個城市的生活商品費用作出一些比較調查。例如一杯咖啡的價格，在香港大約需花費5.03美元（折合約39港元），在紐約及倫敦則需花費4.99美元及4.06美元；悉尼僅需付上3.74美元便換來一杯咖啡。

其次又以1公斤汽油為來計，香港需花費2.6美元（折合約20.2港元），倫敦及悉尼則需花費1.92美元及1.28美元；紐約僅需付上0.96美元便可買上1公斤的汽油。由此可見，香港的生活水平相對普遍較高。

在香港大約需花費5.03美元（折合約39港元），比悉尼貴34.5%。（資料圖片）

廣州首次與上海躋身全球首十名

在內地大部份中國城市的最新排名皆有所上升，其中廣州更首次與上海一起躋身全球首十名。而深圳和北京也位列亞洲十大最昂貴城市和全球最貴的20個城市之中。

關禮廉表示，中國經濟在疫情時期迅速反彈，令人民幣在過去一年走強，因此外派僱員在大部分中國城市的生活成本較往年更為昂貴。珠江三角洲對許多國際企業而言仍頗具吸引力，其中廣州和深圳的租金相對高昂，加上當地的房產需求不斷增長，因此這些城市對外派僱員來說相當昂貴。