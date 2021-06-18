聯儲鋪路減買債　專家料最快8月宣布　呢種債率先減磅

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-06-18 08:00

美國聯儲局一改鴿派立場，主席鮑威爾（Jerome Powell）罕有承認會內官員已經開始討論削減買債，同時儲局亦上調今年PCE通脹預測至3.4%，為展開削減1200億美元買債規模鋪路。細看聯儲局調高今年經濟及通脹預測，而維持失業率預測不變，透露出聯儲的政策重心正悄悄轉變，由重視就業恢復逐步轉為日益擔心通脹加劇，專家認為今次聯儲的動作，較想像中更鷹派。會議後美元指數明顯回升，預期有機會上試92水平，重上逾兩個月高。

美國聯儲局一改鴿派立場，主席鮑威爾(Jerome Powell) 罕有承認會內官員已經開始討論削減買債。（新華社）

今次聯儲局議息，雖然一如市場預期維持1,200億美元買債規模不變，不過從會後聲明、聯儲調整今年經濟預測，以及反映官員對未來利率變化看法的利率點陣圖來看，可以抽出兩大重點：其一來是聯儲局的政策重心轉變，對通脹的擔心上升；其二是官員對加息的預期加快，料2023年底將有機會加息兩次，較之前市場預期的加息時間提早了一年。

聯儲政策重心正轉變

首先看聯儲局的經濟展望，將今年的實際GDP調高至7%，將今年的PCE通脹預測調升至3.4%，不過，看好經濟的同時，卻維持失業率預測4.5%不變。

一直以來，聯儲局有兩大政策任務，一是控制物價平穩，二是支持就業恢復。兩大使命的比重，影響貨幣政策的調節進度。東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恆接受訪問時表示，今次聯儲調高通脹及經濟增長預期，而未有調整失業率預測，反映出委員對通脹加劇的擔心增加，貨幣政策重心亦開始由就業恢復，逐步轉變為控制物價。

專家認為今次聯儲的動作，較想像中更鷹派。會議後美元指數明顯回升，預期有機會上試92水平(路透社)

同時間，聯儲要開始縮減買債是市場共識，問題是何時開始，以及如何鋪路，向市場發放明確訊息。他認為，今次調高通脹預期，正好鋪路向市場表明聯儲將會開始縮減買債，並相信聯儲局最快會於今年8月，在Jackson Hole舉行的全球央行銀行家年會上，宣布在下次政策會議上開始縮減買債。

早前路透調查結果顯示，經濟學家預計美聯儲將在第三季度縮減買債規模。同時，縮減規模方面，料會在每個月減少買100億美元國債及100億按揭抵押證券(MBS)。

現時聯儲局正以每月1200億美元的規模購買債券，當中800億美元用於購於國債，400億美元購買MBS。葉澤恆預期會聯儲會首先減少買MBS，而會保持購買國債，原因有二。

為應對高額房租和樓價問題，不少美國人選擇住到車裡。（Gettt）

葉澤恆料聯儲會率先減買MBS

第一個原因是留意到紐約聯儲銀行早前多次對樓市上升發出警告，並已經開始少量沽售所持的MBS，是一個逐步減持的訊號。第二個原因是由於美國拜登政府正在為其基建方案爭取支持，由於開支規模過萬億元，可以預期財政部仍有巨額發行國債的需要，需要聯儲局維持購買規模。因此，預期聯儲會率先減少購買MBS。

另一方面，聯儲局相隔三個月，再次公布反映官員對未來利率變化看法的利率點陣圖。本次18名聯儲局官員中，有13人預計2023年底前將會加息，人數佔比例超過72%，比上次議息預期2023年加息的人數多6人。

葉澤恆認為，3月時只有不足一半官員料2023年加息，不過現在有大半數官員預期將加息，立場轉變相當急，亦高於他的預期，反映到他們對通脹的擔憂升溫，立場亦較想像中更鷹派。

美匯指數在議息會議後，罕有地單日大幅反彈，重上91，葉澤恆認相信有機會升至92，同時料歐元明顯受壓，因德國十年期國債與美國國債的息差（spread）差距正擴大，由上周的1.72厘，擴大至現時約1.82厘左右，相信歐元有機會下試1.1950。